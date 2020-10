Hägglund: En seriepremiär som saknade allt – Modospelare och ledare blev kvar i soffan

En match gör ingen säsong, men det var en match som supportrar, sponsorer och förhoppningsvis spelare hade längtat efter. Den matchen var över efter 40 minuter och många supportrars tålamod tog slut där också, och det är så det fungerar. De som följer sitt favoritlag har inte tålamod som sin bästa gren när det är motgång.

Och vi ska inte hymla: Modo Hockey gjorde en oväntad blek insats mot ett Vita Hästen som inte hade några problem alls med att bärga hem tre poäng till Norrköping. Visst, raset kom i den andra perioden och där dog matchen för Modos del, men Modo gör rakt igenom en icke-insats i 60 minuter.

Jo, jag vet, det gäller att ha tålamod och Modo-ledningen säger själva att det kommer att ta tid att få alla pusselbitar på plats, att det här ett helt nytt lag och en ny huvudtränare och jag har full förståelse för det, att det handlar om att börja om från noll.

Men problemet med den här hemmapremiären var att inga frågetecken rätades ut, de blev bara fler och fanns det en spelidé så gick den inte att upptäcka och de som ska vara ledande spelare var inte det.

Modo orkade bara med nio skott under de två första perioderna och det är under all kritik och fram till 0–4 hade Modo egentligen bara en målchans under 40 minuter och det var Sebastian Ohlssons friläge i spel fyra mot fem.

Modo var hockeyallsvenskans målfarligaste lag förra säsongen men den jämförelsen går inte att göra i dag då det bara är Kalle Jellvert kvar i truppen av förra säsongens tio bästa poänggörare.

Modo har försökt hitta ersättare men mot Vita Hästen fungerade ingenting offensivt och ett bevis på att det inte kuggar i är när kedjan med Magnus Häggström, Max Tjernström och Daniel Sylwander varit Modos vassaste offensiva vapen under i stort sett hela försäsongen och i premiären. Det säger mer om de övriga än vad det gör om Modos fjärdekedja.

Att det sedan emellanåt var hönsgård i egen zon och att Anthony Peters inte hade sin bästa dag på jobbet spelar också in.

Men som sagt, det har bara spelats en omgång av 52, ändå är det lite av en ödesmatch för Modo hemma mot Almtuna på lördag. Fram tills dess måste Ville Nieminen ha lyckats strukturera upp spelet, hitta linjer och få alla, inklusive spelare och supportrar att tro på det här igen, supportrar som var snabba med att använda uttrycket "Larry Huras-hockey" efter haveriet mot Vita Hästen, och det är det sista Modo-ledningen vill höra.

Därför är matchen så viktig för Fredrik Glader, Ville Nieminen & co. Nu måste spelare och ledare visa att att det finns en spelidé, att den här gruppen har potential och att Vita Hästen-matchen var en enskild dikeskörning.

Men framförallt kommer det att handla mer om insatsen än om resultatet, och då kommer alla soffbiljettköpare visa det tålamod som den här klubben behöver.