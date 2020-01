Hägglund: En kväll med många ord på engelska – och en kväll Modo Hockey ska ta med sig

Nä, nu skojar jag till det lite, Hellkvist har nog inte hälsat någonting, i alla fall inte om forwardssidan. Men Modo-coachen lär vara väldigt nöjd med att andra än förstalinan, för andra matchen i rad, kliver fram och levererar.

Som sagt, Modo Hockey hade en bra kväll i Kristianstads Ishall även om Modo gjort bättre matcher än den här den här säsongen.

Men Modo ryckte undan i toppen av serien och har nu fem poäng ned till BIK Karlskoga.

Modos power play fortsätter att fungera bra, eller rättare sagt fantastiskt.

Modo visar att man har bredd på forwardssidan när två poängspelare som Adam Tambellini och Joakim Hagelin kan ersättas, åtminstone temporärt. Med fem mål mot Kristianstad är nu Modo det lag, tillsammans med det lag som vi i folkmun kallar Bofors, har gjort flest mål av alla i hockeyallsvenskan – 139.

Sedan kan vi också konstatera att Modo Hockey, läs: Fredrik Glader/Björn Hellkvist, på ett mycket smart sätt skickade i väg Linus Pettersson för att i två matcher åka till till fiendeland för att rekognosera och sedan plocka hem en "LP" som på två minuter skapade nästan mer än vad han gjort på en hel Modo-höst.

Men det bästa var det här med "secondary scoring" som Björn Hellkvist pratat en hel del om senaste veckorna. Firma Karlkvist, Johnson & Tambellini Poängfabrik AB fortsätter att leverera och har och gjort och fortsätter göra allt rätt, men fler har behövt kliva fram.

Nu gjorde Kim Rosdahl två baljor i fredags mot Almtuna, han målade igen nu och Johan Forsberg spelade in tre passningspoäng på kontot. Men framförallt – Fredrik Olofsson blev av med sin "monkey on his back" när han han gjorde 5–1 och ingen som såg matchen kan ha undgått sett hur glad och lättad "Freddy" såg ut efter det målet.

Hans roll i laget är att göra sin kedjekamrater bra men också också producera och det gick bra i princip hela hösten. Men sedan tog det emot, bland annat av den anledningen att Kim Rosdahl åkte på en fraktur och missade nästan två månaders spel.

Men nu är Rosdahl tillbaka och kemin med Olofsson är tillbaka och de har fått en perfekt lekkamrat i den alltid hårdast jobbande Johan Forsberg.

Secondary scoring, var det ja, och ska Modo befästa sin andraplats och dessutom jag grannen Björklöven, måste det kugga i för fler än en fantastisk förstakedja.

Ja, Modo Hockey har haft sämre kvällar än den man hade i Kristianstad.