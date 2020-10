Hägglund: 185 minuter in i serien och frustrationen är total – hur stort kan ett tålamod vara?

Problemet för Modo är att Modo-supportrarnas sämsta gren är just tålamod, och jag förstår att de som stöttar klubben i ur och skur, sponsrar och köper soffbiljetter är frustrerade redan 185 minuter in i serien.

De ser ju det alla ser, även styrelse och sportslig ledning och framförallt spelarna, att ingenting fungerar just nu, framförallt inte offensivt.

Och när jag skriver "ingenting" är naturligtvis Anthony Peters undantagen för han har 185 minuter in i serien visat Patrik Bartosak-klass. Det är enbart Peters storspel som gjort att Modo haft möjlighet att vara kvar i matcherna matchtiden ut.

Modo har blivit utskjutna i alla tre matcher och att släppa till 57 skott mot Kristianstad är rent pinsamt. Kristianstad hade vunnit den här matchen enkelt om inte just Peters stått på huvudet och agerat vägg.

Självklart ser jag det alla andra ser, att det är inte mycket som fungerar i Modos spel just nu och då ska vi tala om offensiven.

Passningsspelet är under all kritik, det går för långsamt, man har svårt att hitta vettiga uppspel, Modo hamnar allt som oftast i tidsnöd i egen zon och hamnar tidigt under press, man har väldigt svårt att ta sig in i anfallszon för att skapa långa anfall och jag har bara sett en enda snabb spelvändning under de här tre matcherna där Modo fått ett två mot ett-läge efter en omställning.

Det finns en spelidé men jag ser den inte. Känslan är att a) spelarna inte förstår Ville Nieminens spelidé eller b) spelarna vill inte förstå spelidén.

Och att säga att det ser bra ut på träning är att tala för döva öron när det inte offensiven fungerar alls på matcherna.

Så var det det här med tålamod. Det är fullt naturligt att många vill att Ville Nieminen ska sparkas och i det här fallet beror det inte på de uteblivna segrarna, utan på att spelet, det offensiva, sett så bedrövligt ut.

Men det kommer inte att ske, Modo-ledningen kommer att avvakta så länge det bara går och hoppas att Nieminen, Styf och Omark får ordning på detta. Modo har inte råd med en förändring på huvudtränarposten, varken ekonomiskt eller PR-mässigt. Misslyckandet skulle vara alldeles för stort för en klubb som har en historia av just misslyckade tränarrekryteringar. Därför kommer vi att få se på en uppvisning av tålamod här.

Det som talar för Ville Nieminen är tiden. Det kan inte bli mycket sämre än vad det är nu, han har ett helt nytt lag att jobba med och det tar tid att få alla pusselbitar på plats. Det är till hans försvar och vi ska komma ihåg att Björn Hellkvist också hade en inkörningsperiod under sitt första år i Modo även om det då såg långt bättre ut än vad det gör nu.

Det som talar emot för att han ska lyckas är att han har ett spelarmaterial som är sämre än det som finns på pappret. Modo saknar en förstakedja, offensiva spelare som kan förändra en matchbild och kreativa centrar.

Modos offensiva NHL/AHL-lån, i det här fallet Aleksi Heponiemi, har heller inte stuckit ut och dominerat som till exempel Marcus Sörensen, Tim Söderlund och Joel Kellman i de lag Modo nu mött.

Eller är det så att materialet håller, men Nieminen misslyckas att få ut kapaciteten ur gruppen?

Jag tror Modo-ledningen även i fortsättningen kommer att prata om tålamod, tålamod, tålamod och att "det ser bra ut på träningarna" även framöver, och att "det bara gått tre, fyra eller sju omgångar".

Men tålamodet är inte oändligt och klockan tickar.