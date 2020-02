Häggkvist: Otänkbara samarbetet blir helt säkert mer långlivat än Domsjö/Modo

Men som situationen är i dag var det ganska väntat att Anundsjö IF skulle sträcka ut handen till Friska Viljor FC. Bruno Nilsson, herrlagets starke man under många år, har nämnt för mig under de senaste åren att han ser ett samarbete med Friska Viljor som fullt tänkbart.

"Vi kan inte fortsätta att värva utländska spelare som dessutom kostar en hel del. Bättre att vi har spelare från Örnsköldsvik", sa Bruno Nilsson till mig förra veckan när den stora fotbollsnyheten i Örnsköldsvik nådde alla. Anundsjö har numera inte lika många unga spelare som kan placeras i a-laget som tidigare.

Bruno Nilsson medgav att han gillat att fightas med Friska Viljor om att vara bäst i Örnsköldsvik. Derbyna har varit de största höjdpunkterna. Men till vilket pris?

Anundsjö var nummer ett i Örnsköldsvik (och hela Ångermanland) från 2010 och några år framåt. Två andraplatser blev det som bäst i division 2 Norrland. FV var i division 3 och de bästa spelarna i FV gick till Anundsjö då. Även nu kommer FV-spelare att hamna i Anundsjö. Skillnaden den här gången är att det inte är de bästa från FV. Givetvis är det bättre att spela i division 3 än i fyran där Friska Viljors akademilag huserar.

Samarbetet mellan Anundsjö IF, Friska Viljor FC och Friska Viljor akademi FC är positivt. Alla vinner på detta trots att Anundsjö "tjänar" mest på det när det gäller spelare. De överåriga i Friska Viljor akademi erbjuds plats i Anundsjö om de inte platser i FV:s division 2-lag. Anundsjö har vidare möjlighet att låna spelare från FV som får lite speltid i division 2.

Jag tror och hoppas att chansen ökar att större företag i kommunen kommer vilja stötta ekonomiskt när de ser att samarbetet fungerar.

För det hoppas jag verkligen att det gör och att det inte ska sluta lika illa som samarbetet mellan Domsjö IF och Modo FF. Grannklubbarna slog ihop 1994 men samarbetet sprack redan efter ett år. Året efter gick merparten av Modospelarna till Friska Viljor FC som bildades året innan.