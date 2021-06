Gymnasiet i Ö-vik varnas – för många lektioner utan behörig lärare: "En miss av mig"

Vid en tillsyn från Skolinspektionen upptäcktes brister i undervisning hos Höga Kusten teoretiska gymnasium i Örnsköldsvik. Ämnena det gäller är naturvetenskap, geografi och idrott och hälsa.

Gymnasiets huvudman Honesta Gymnasieskolor AB har köpt in en webbutbildning via företaget Exlearn, för ett fåtal elever i geografi detta läsår och i naturvetenskap föregående läsår. Enligt skollagen är det inte tillåtet att ta in externa aktörer för att sköta undervisningen på gymnasienivå.

Även i ämnet idrott och hälsa har det tagits in personal, som inte är anställd av skolan. Detta gäller inom specialområdena ridning och träningslära.

Inom ridning har gymnasiet använt sig av instruktörer från Örnsköldsviksorten Ryttarklubb och i träningslära från Modo Sports Academy.

En behörig lärare har fungerat som kontaktperson, men inte deltagit i undervisningen i tillräckligt hög utsträckning, enligt Skolinspektionen. Framförallt med tanke på att det ändå är läraren som sätter betygen i ämnet.

– Vi har jättefina samarbeten och är väldigt stolta över de här akademierna. De är otroligt duktiga på det de gör. Det vi måste utveckla är att tydliggöra när och hur vår personal ska besöka verksamheterna, säger rektorn Maria Lundkvist.

Kommer läraren delta mer i undervisningen för ridning och träningslära?

– Läraren har varit på plats och hälsat på några gånger och självklart ska personen vara ute ännu mer efter det här. Det är en miss av mig organisatoriskt att det inte varit nedskrivet, det tar jag till mig.

Gällande distansutbildningen i geografi och naturvetenskap är det samma problematik, enligt rektorn.

– Ibland vill elever ha ett individuellt val som inte kan erbjuda. Då har vi gett dem den möjligheten via Exlearn. Vi har haft behöriga lärare som följer eleverna även där, men det måste vi också tydliggöra och skriva ner.

Höga Kusten teoretiska gymnasium har fått ett föreläggande om att åtgärda de påvisade bristerna i undervisningen senast 29 oktober 2021. I övrigt hittade inspektionen inga områden där skolan inte uppfyller kraven.

– Om det här är skolans största utvecklingsområde så har vi en fantastisk verksamhet, avslutar Lundkvist.