Gymnasieelever får baka tunnbröd på Ödbergska gården

Bakugnarna ute på hembygdsgårdarna används flitigt idag och särskilt inför julhelgerna är efterfrågan på tunnbröd stor. Den vedeldade ugnen har sin charm och finns på de flesta håll. Den eluppvärmda ugnen är ett nytt inslag och kommer alltmer. Den är lättsam och effektiv och kräver ingen insats med tidsödande vedhantering. Man slår på ON-knappen, ställer in gradtalet som på en elugn i en spis och efter cirka en timme är ugnen varm och klar att användas. Enkelt. I övrigt är hanteringen med stöpa, utkavling och gräddning densamma.

Bland unga finns ett växande intresse för det gamla tunnbrödsbakandet. Eleverna på Parkskolans restauranglinje till exempel är för femte året schemalagda för tunnbrödsbakning i Ödbergska gårdens bagarstuga, som för eget bruk, finns tillgänglig för alla att hyra.

Nu i december har tolv elever i olika omgångar blivit vägledda i konsten att baka tunnbröd. Gårdens entusiaster i konsten, Bertil Ölund och Lennart Forslund, har tagit hand om eleverna och invigt dem i den ädla konsten. På bild ser vi Parkskolans Karen Lara, Camilla Gunnarsson, Gertrud Näslund och Selma Böhlenius under glada tillrop ta sig an hantverket under överinseende av mästarna Bertil och Lennart. Det allmänna omdömet från mästarna var rakt igenom "Med utmärkt beröm Godkänt."

Göte Nordmar

Näraskribent