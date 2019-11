Gunnar Fredriksson: Minnets annaler – falskt eller sant

Först för tankarna mig till den söndagsmorgon i november 1930 när jag föddes. Vedspisen höll köket drägligt varmt hos Oskar och Frida medan snön rök runt knutarna och försökte tränga in genom det gamla timmerverket. Barnmorskan, den tidens ”BB” måste kunna allt särskilt när läkare, som i mitt fall, fanns både sjö- och landmil långt bort. Att komma från mörker till ljus, från värme till kyla var födelsestundens allra första erinran om ett växlingsrikt liv vars historia nu har gulnat litegrann. Ingen ska i vart fall kunna säga som den druckne hov ur sig med tordönsstämma när han hörde prästen från predikstolen; ”hör va han lög!”

Nej, så är de inte, allt är sanning även om det ska handla om det vanskliga minnet. Att jag föddes i ett dramatiskt sekel (1900-tal) kom inte in i medvetandet förrän långt, långt senare. Det var 2:a världskrigets utbrott 1939 när jag börjat andra klass som Hitler gick in i Polen och den vansinniga helveteskarusellen började. Jag kan just inte erinra mig värst mycket mera än mörkläggningsgardinerna, gengasen och ransoneringskorten från den tiden när miljoner människor gasades ihjäl, när oräkneliga människohopar föstes framför kanonerna, när 1437 svenska sjömän i hemska kval fick sätta livet till på havet. Den tiden var för mig så gott som borta när nyheterna inte nådde fram till boendet på en ö där detta ohyggliga hade svårt att nå fram.

Först nu, cirka 75 år efter freden 7 maj 1945 vid bokstädning dök en serie upp från 1993 med titeln ”Vårt dramatiska sekel” i 4 delar av Karl-Olof Andersson. Ett spännande verk om 1900-talets svenska historia, världskrig och oerhörda omvälvningar, värt all uppmärksamhet som aldrig får glömmas. Den dök alltså upp först nu med händelser som skakar om och om allt som hände från mitt 8;e år fram till fredsdagen 7 maj 1945.

Alltså har jag i detta mitt personliga velat påminna om minnet. Det som när det gäller närtid kan snuva oss på sanningen och på längre sikt försvinna som grå dimfigurer i natten.

Serien i 4 delar finns på biblioteket. I handeln slutsåld, En varm personlig önskan: låna, repetera, lär, eller bli påmind.

Gunnar Fredriksson

