Gunnar Fredrikson: Kalla mig inte för gammal

Förvisso ligger en hel del fint i ordet gammal också, om det används där det hör hemma, ”den gamla världen, gamla tider” etcetera, men inte på människor. Inte heller gammeldags, hellre då äldredags även om det kan halta lite. En persons ålder kan väl uttryckas så här; ”hen har kommit långt upp i åren”. Med småbarn är det likadant; hörs inte så värst bra med gammal även om månget barn kanske känner sig mera vuxen vid frågan: ”hur gammal är du” .

När man blir äldre besannas hur viktiga relationer är. Vi är ju av skapelsen sociala tingestar. Vi vill prata med andra, samarbeta och dela surt och sött. Detta gäller även kroppens umgängesbehov, både det sociala och intimt fysiska. Relationer som fungerar skapar skydd mot orosmoment som gör oss stressade. ”Ensam är stark” tvivlar jag på, ensam är ensam förefaller mera sannolikt. Det talas om det märkliga ämnet dopamin som hjärnan utsöndrar när vi får komplimanger eller genom fysisk beröring. Dopaminet sprids ut i kroppen och ger vällustkänslor. Så därför är en bra rekommendation att ge lovord till andra eller klappa nån på axeln; det där gjorde du bra. Förkortningen A I, Artificiell Intelligens har ingenting med detta att göra, tvärtom, det mesta bör göras på naturlig väg.

Ändock, frågor av annan karaktär dyker upp när man blir äldre; det ligger i vår natur att vilja leva, jag älskar livet, mina saker, närstående och alla ting som ligger på lut för att småningom bli föremål för ”döstädning”. Men det allra viktigaste är, att se optimistiskt på tillvaron och aldrig gå med nedsättande känslor och värderingar om andra. Ge komplimanger, strö rosor, och invänta en vår som skapar vårkänslor. Att frambringa tillfredställelse får förnöjelsen att fästa bättre och då håller man intellektet aktivt även på äldre dar.

Forever young

I want to be forever young

Do you really want to live forever?

Forever, and ever

Försöka duger, är ett bra ordspråk och dessutom kostar det så lite att pröva andra vägar än den invanda. Även om ung för evigt verkar behagligt, så i långa loppet tror jag det blir jobbigt.

Gunnar Fredriksson

Näraskribent

gunfred1@hotmail.com