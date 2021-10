GUIDE: Så väljer du rätt streamingtjänst

HBO Max

Profil: HBO har tidigare profilerat sig själva som "kvalitetsseriernas hemvist", med hyllade produktioner som "Chernobyl", "Watchmen" och "Game of thrones" som trumfkort. När HBO Nordic övergår till nya tjänsten HBO Max senare i oktober breddas utbudet avsevärt.

Utbud: Klassiska HBO-serier, som "The Sopranos" och "The wire", och nyare produktioner som "Mare of Easttown", "Björnstad" och "Succession". Filmer från Warner Bros. Animerat från Cartoon Network.

Kostnad: Är ännu ej offentliggjort. Fotnot: HBO Max lanseras i Sverige 26 oktober och ersätter då HBO Nordic. Befintliga kunder förs över till den nya tjänsten automatiskt.

Paramount Plus

Profil: Bred underhållning för stora och små, "Star trek"-fantasternas start- och ändhållplats.

Utbud: Filmer från filmbolaget Paramount ("Mission: Impossible", "A quiet place" med mera) med premiär på nya filmer 45 dagar efter biopremiären, alla "Star trek"-serier och filmer, tv-produktioner från Showtime, MTV, Nickelodeon, CBS och egenproducerade serier som kommande "Mayor of Kingstown" och "Star trek: Picard".

Kostnad: 69 kronor i månaden.

Disney Plus

Profil: Disney Plus stoltserar med den kanske tydligaste inramningen av alla strömningstjänster. Det är helt enkelt tjänsten där allting Disney-relaterat finns. Men tanken är att Disney Plus ska locka tittare i alla åldrar, delvis med hjälp av produktioner som "Sagan om ringen"-regissören Peter Jacksons kommande Beatlesdokumentär "Get back", som har premiär i november.

Utbud: Allt som "Mushuset" har producerat genom åren (animation såväl som spelfilm), samt allting som hör till mångmiljardförvärven under "Star wars" och Marvels paraplyer, men även tv-serier som "The Simpsons".

Kostnad: 89 kronor i månaden eller 890 kronor för ett år.

Apple tv Plus

Profil: Smalt, men växande utbud av påkostade, egenproducerade serier och filmer. Apple riktar i första hand in sig till personer som köper nya Apple-enheter, då tre månaders gratisabonnemang ingår. Men tjänsten har också det förhållandevis lägsta priset bland konkurrenterna.

Utbud: Egenproducerade serier som "Foundation", som bygger på böckerna i Isaac Asimovs "Stiftelsetrilogi", Jon Stewarts nya talkshow "The problem with Jon Stewart", fotbolls- och relationskomedin "Ted Lasso", "The morning show" med Jennifer Aniston och Reese Witherspoon i huvudrollerna, "For all mankind" med Joel Kinnaman, "See" med Jason "Aquaman" Momoa, och filmen "Finch" med Tom Hanks, en hund och en robot i huvudrollerna.

Kostnad: 59 kronor i månaden.

Amazon Prime Video

Profil: Tjänsten för Hollywoodfantaster, sportdokumentär-aficionados, människor som saknar extramaterial från dvd-eran, och Tolkienfantaster.

Utbud: Egenproducerade serier som "The marvelous mrs Maisel", "All or nothing" och "The boys", samt ett större urval filmer. Amazon hoppas att ett kommande äss i rockärmen ska vara den oerhört påkostade fantasyserien som bygger på JRR Tolkiens "Sagan om ringen"-universum. Den första säsongen, som har premiär hösten 2022, beräknas ha kostat motsvarande 3,9 miljarder kronor att spela in. Fem säsonger är beställda. Amazon Prime Video erbjuder även extramaterial till flera av sina produktioner, i form av bakom kulisserna-inslag och intervjuer av det slag som brukade finnas på dvd-utgåvor av filmer.

Kostnad: 59 kronor i månaden.

Triart Play

Profil: Filmtjänst för cineaster som vill fylla i luckorna från de senaste årens filmfestivaler världen över samt förkovra sig i guldkorn från svunna tider, och som inte hittar vad de söker i Draken Films utbud.

Utbud: Drygt 1 000 filmer från världens alla hörn. Välkända kritikerfavoriter som "Blå är den varmaste färgen" och Ingmar Bergmans "Scener ur ett äktenskap" samsas med kinesisk smalfilm och fransk-tunisiska pärlor.

Kostnad: 79 kronor i månaden, 399 kronor för sex månader, 749 kronor för ett år. Det går även att hyra enstaka filmer.

Draken Film

Profil: Göteborgs filmfestivals strömningstjänst, med kritikerhyllade festivalfavoriter och prisbelönta klassiker. Tjänsten har nyligen introducerat sitt "Bad movie index", en algoritm som analyserar de större strömningstjänsternas topplistor och räknar ut filmernas genomsnittliga betyg på recensionssajter. Ju lägre snittbetyget är för stunden, desto billigare blir Draken Film för prenumeranterna.

Utbud: Drygt 700 filmer från hela världen, med nya premiärer varje vecka.

Kostnad: 29‒109 kronor i månaden, beroende på ovan nämnda index.

Netflix

Profil: Den förmodligen största strömningstjänsten, sett till användare världen över. För den tålmodige, som inte har något emot att tillbringa lika lång tid med att bläddra genom urvalet som att faktiskt titta på någonting, men inte för den med beslutsångest.

Utbud: Egenproducerat material som "Stranger things", "Umbrella academy", "Shadow and bone" och "The witcher" är bara ett fåtal av de mer kända Netflixserierna som finns tillgängliga på tjänsten, tillsammans med filmer och tv-serier från hela världen.

Kostnad: 89 kronor i månaden. 109 respektive 159 kronor i månaden för att kunna titta i hd respektive ultra hd.

Mubi

Profil: Riktar in sig på filmfantaster som vill se kvalitetsfilm – från nya, för den breda publiken ofta okända festivalfilmer, till äldre sorterade på regissör eller ämne.

Utbud: Vitt och brett och svart och smalt, och från alla delar av världen. Tjänsten hade tidigare alltid exakt 30 filmer att se på, då en lades till och en försvann varje dag. Konceptet finns kvar, men utöver det finns många filmer ur Mubis bibliotek tillgängliga under längre tid. Tillgången på svenska undertexter är varierande. Då finns i stället engelska undertexter.

Kostnad: 95 kronor i månaden.