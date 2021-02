GRAFIK: Västernorrland i topp över coronadödsfall i landet: "Väldigt många gamla som har avlidit"

– Det är tråkigt med de här höga siffrorna. Vi ser att det är väldigt många gamla som har avlidit, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

I slutet på mars förra året avled den första personen med covid-19 i länet. Sedan dess har regionen i skrivande stund registrerat 366 coronadödsfall, det vill säga i genomsnitt mer än ett per dag sedan det första dödsfallet.

Det finns inget exakt datum när den första vågen tog slut, men under vecka 35 i slutet på augusti hade antalet coronadödsfall i riket sjunkit till en lägstanivå, för att därefter återigen börja öka.

Under den första vågen avled 135 personer i Västernorrland med covid-19 och i förhållande till befolkningen var det i nivå med riksgenomsnittet.

Under andra vågen från vecka 36 har ytterligare 225 personer med covid-19 avlidit i länet fram till vecka 4. Det ger ett dödstal på 91,7 personer per 100 000 invånare under andra vågen, vilket är näst högst i Sverige. Bara Gävleborg har ett högre dödstal.

– Vi har haft ett antal utbrott med covid-19 på särskilda boenden även under andra vågen så det är en tråkig situation. Vi har dessutom många gamla och en gammal befolkning jämfört med många regioner söderut, kommenterar Hans Boman.

Om man lägger ihop samtliga coronadödsfall under hela pandemin har Västernorrland den tredje högsta dödligheten per 100 000 invånare i landet, där endast Gävleborg och Stockholm har haft det värre.

Kan man säga att det är ett misslyckande för äldreomsorgen i länet?

– Problem i äldreomsorgen har man haft över hela landet, men det är ingen tvekan om att vi har haft mycket bekymmer här i Västernorrland. Det som går att förbättra där måste så klart förbättras, säger Hans Boman.

Problemen med coronautbrott på äldreboenden i länet fortsätter dessutom, bland annat på Hagalids äldreboende i Timrå kommun.

– Vi har ett par utbrott och Hagalid är kanske det största utbrottet, säger Hans Boman.

De fortsatta bekymren på särskilda boenden riskerar i sin tur göra att dödstalen förvärras.

– Ja, tyvärr brukar det bli så att några av de drabbade avlider, säger Hans Boman.

Och de pågående utbrotten inom länets äldreomsorg handlar alltså inte bara om Hagalid?

– Det finns utbrott på även andra ställen, men jag kan inte namnge dem, säger Hans Boman.