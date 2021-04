GRAFIK: Så har vaccineringen fortlöpt sedan starten – över 30 000 personer har vaccinerats: "Vi slår nya rekord varenda dag"

Smittspridningen fortsätter i länet och över 19 000 fall av covid-19 har bekräftats i Västernorrland.

Vaccinationerna fortsätter även runt om i Västernorrland – även om den inte varit problemfri sedan starten. Astra Zenecas vaccin stoppades, för att senare godkännas igen för personer över 65 år. Samtidigt har försenade leveranser av vaccin gjort att det nationella vaccinmålet kommer missas och den stora massan inte kan räkna med vaccin förrän efter halvårsskiftet. Nu har vaccineringen däremot kommit igång igen på allvar.

– Jag tycker att vaccineringen går jättebra. Vi slår nya rekord med antal vaccinerade varenda dag, säger vaccinsamordnaren Karin Sellgren.

De senaste veckorna har åldersgränsen för möjligheten att boka tid för vaccination successivt sänkts ned till 65 år. Ålderssänkningen under onsdagen ledde även till problem när personer skulle boka tid och bokningssystemet blev överbelastat en kort stund.

– Vi får in väldigt många samtal just nu och det är väldigt hårt tryck på telefonin. Man ska vara medveten om att det är ett exceptionellt läge. Det är så lätt att bara tänka på sin sak att "nu ska jag vaccinera mig" men då glömmer man bort att många fler som ringer in precis samtidigt, säger Sellgren.

Sedan den första dosen delades ut i länet på annandag jul förra året har totalt 49 826 doser vaccinerats ut. Totalt beräknar Region Västernorrland att 12 000 doser anländer till länet varje vecka för att kunna vaccineras ut de kommande veckorna.

– I onsdags vaccinerade vi 2600 personer som var rekord. Under torsdagen hade vi ett rekord med 3000 vaccinerade. Det rekordet kommer vi slå under fredagen också, menar Sellgren.

Härnösand har den största andelen färdigvaccinerade personer i Ångermanland sett till befolkningen. Enligt det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten hade 3 974 personer fått sin första dos i Härnösand fram till vecka 13, 2 148 i Kramfors och 2474 i Sollefteå.

– Vi har kommit i bra fart, vi får in bokningar som vi har avsatt för vårt vaccin. Jag tycker det fungerar bra, säger Sellgren.

Sedan fredagen gäller även regionala rekommendationer i Västernorrland. Bland annat bör länsborna nu bära munskydd vid besök i affärer och butiker, samt undvika onödiga resor inom regionen. Dessa rekommendationer är en förstärkning av de nationella råden och gäller från 12 april och fram till 9 maj.