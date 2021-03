GRAFIK: Så har smittspridningen utvecklats i Härnösand, Kramfors och Sollefteå – bland de lägsta i landet

Ett år har gått sedan de första fallen i Västernorrland konstaterades – och smittspridningen fortsätter. Sedan vecka 14 har totalt 2840 fall bekräftats i Ådalskommunerna fram till förra veckan, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Skillnaden i smittspridningen mellan kommunerna är däremot fortsatt stora.

– Det är väldigt svårt att veta vad de regionala och lokala skillnaderna över tid beror på. Kramfors var hårt drabbade under första vågen förra året och Sollefteå hade en besvärlig period i december och början av andra vågen, säger smittskyddsläkaren Hans Boman.

Den nuvarande toppen i Härnösand och Ådalen nåddes strax innan jul då Härnösand registrerade 166 nya fall. Sedan dess har smittspridningen börjat dala nedåt enligt Folkhälsomyndighetens statistik över antal bekräftade fall i kommunerna.

För Härnösand har smittspridningen ända sedan toppen strax före jul visat en nedåtgående trend – där den de senaste veckorna däremot börjat öka en aning igen. Härnösand har den senaste tiden haft ett ungefärligt lika stort antal nya fall som i början av den ökade smittspridningen fram till toppen vecka 50.

I Kramfors fall visar statistiken att kommunen de senaste veckorna legat på en slags platå i smittspridningen som de tre senaste veckorna har påbörjat en nedgång. Kramfors hade under samma period strax efter nyår även den högsta smittspridningen i kommunen sedan pandemins start. Under vecka nio hade Kramfors även en av de minsta smittspridningarna i landet.

Sollefteå var under vecka åtta den kommun som hade sjätte minst smittspridning i hela landet. Detta efter att ha registrerat en topp i smittspridningen under julveckan. Trenden att vara en av de bättre kommunerna i landet fortsatte även under vecka nio – trots att smittan ökade en aning.

– Det kan vara så att det finns en viss immunitet i befolkningen om många insjuknar och det minskar förutsättningarna för ökad smitta. Det kan vara en orsak, menar Boman och fortsätter:

– Sedan kan det också vara så att de är duktiga på att följa rekommendationerna. Jag har ingenting som motsäger det i alla fall, men det är lite spekulation då det är svårt att veta.

Att Sollefteå och Kramfors har haft förhållandevis låg smittspridning kan även vara en orsak av den låga befolkningstätheten.

– Låg befolkningstäthet är nog positivt. Samtidigt finns det tätorter så att säga, men i stort kan det såklart bidra att det är en låg befolkningstäthet.

Samtidigt har rapporterna om riskerna för en tredje våg av smittspridning duggat tätt den senaste tiden. Att en ny våg skulle skölja in över länet är även troligt enligt Hans Boman.

– Vi befarar att vi kommer få känna av en tredje våg även här hos oss. De flesta regioner är på väg in i en, eller befinner sig redan i den. Så det kan inträffa även här hos oss. Det är sannolikt, men ju längre det går att undvika desto bättre är det.

När går det att se effekter av att en tredje våg kommit?

– Det borde märkas inom ett par tre veckor. Enligt de scenarier vi får Folkhälsomyndigheten räknar de med att vi ska nå en topp i Västernorrland någonstans i april. Då kan vi befara att det börjar märkas ganska snart om det stämmer, avslutar Boman.