Gottnes tre önskningar för 2020 – vill inkludera alla: "Spelar ingen roll var man kommer ifrån"

Gottne IF är definitivt en av fotbollsklubbarna i Örnsköldsvik som tagit störst kliv under decenniet som gått. 2010-talet för deras del inleddes som nykomling i division 4, när vi kliver in i 2020 har man etablerat sig som ett stabilt mittenlag i division 2.

I det nya årtiondet väntar nya utmaningar och ledorden som Gottne går in i det med är inkludering, utveckling och underhållning.

– Så många som möjligt ska kunna spela för oss, det spelar ingen roll var man kommer ifrån eller vilka fysiska och ekonomiska förutsättningar man har. Vi vill erbjuda en verksamhet för alla som vill hålla på med fotboll, det är kärnan för oss, säger sportchefen Jens Lindahl.

För de som redan spelar med laget och kommer ansluta under året har föreningen också ett mål. Att varje spelare ska ta steg i den individuella utvecklingen.

– Vi ska utveckla samtliga inblandade i klubben. Vissa är längre fram än andra, men oavsett vilken nivå de ligger på ska alla gå framåt.

Det tredje Gottne önskar sig för 2020 är att ge publiken på Haraldsängen det de vill ha.

– Vi vill fortsätta erbjuda en bra produkt med cupmatcher, heta derbyn och underhållande fotboll. Det ska vara en glädje att gå på våra matcher och förgylla tillvaron för bygden.