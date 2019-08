Gottne pressade Superettanlaget till förlängning – BP-tränaren: "Cupen är unik på det sättet"

Gottne IF var inte långt ifrån att slå ut Brommapojkarna och ta sig till gruppspelet i svenska cupen på onsdagskvällen. Hemmalaget på Haraldsängen skapade ett par fina lägen vid ställningen 2-2 i slutet av ordinarie matchtid, men BP kunde till slut reda ut stormen och vinna efter förlängning.

– Det är alltid jäkligt tufft med cupmatcher och det blev det även idag. Gottne var otroligt effektiva och kämpade väl, säger BP:s tränare Robert Björknesjö.

BP tog ledningen två gånger om i matchen, men Gottne kom tillbaka vid bägge tillfällena. Tränaren i bortalaget imponerades av kämpaandan hos motståndet från Ö-vik, men ansåg ändå att segern i slutändan var rättvis.

– Vi skapar rätt så mycket mer chanser, men de fajtas hela tiden och efter 2-2 har de ett jätteläge i 87:e, där vår målvakt gör en jätteräddning.

Gottne är för tillfället ett mittenlag i division 2, två serier under BP. Därför låg det självklart ett tungt favoritskap på stockholmarna, men att matchen ändå blev så pass jämn fanns det också en charm i enligt Björknesjö.

– Cupen är unik på det sättet, det är så det ska vara. Det är fantastiskt att de 32 elitlagen får åka ut i Sverige och det blir jämna matcher överallt. Mycket publik och härliga möten, det är det här som är fotboll.

Vad visste du om Gottne innan matchen?

– Jag har sett en match med dem, annars inte så mycket. Däremot har jag frågat mycket idag. Jag tycker det är lite kul att få veta hur många som bor på ställena och såna saker.

BP landade i Ö-vik under onsdagsmorgonen och far hem under kvällen. Ingen jättelång vistelse i staden för tränaren, men han trivdes under den korta tiden.

– Jag tycker det har varit fantastiskt trevligt. Jag hann ut och springa en lång sväng i morse och sen har vi åkt lite buss, det har bara varit härligt.