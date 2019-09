Gottfrid bjöd på glädjeshow – tog sig vidare i Idol

Under måndagskvällen började den direktsända kvalveckan av Idol där 20 deltagare tävlade om att gå vidare i tävlingen.

I programmet delar Gottfrid Krantz och Idol-juryn åsikten att han ska vara sig själv efter att han tidigare sjungit Molly Sandéns låt ''Rosa himmel''.

– Jag har bara haft jeans på mig genom hela programmet och mina låtar kommer nog att låta som jeans med. Att jag får sjunga den musik som jag älskar – det är allt för mig, säger han i programmet.

''Kan den här stilen ta dig in i mål?'', frågar programledaren Pär Lernström i programmet.

– Jag ska sälja in den här stilen och ta tillbaka 60-talet, säger Gottfrid Krantz då.

Med sin egen version av Jerry Lee Lewis låt ''Great balls of fire'' bjöd Gottfrid Krantz på måndagskvällen på en rejäl show på bästa sändningstid i TV4.

– Du lyser upp våran måndagskväll. Jag är så sjukt imponerad av dina dansmoves – jag trodde inte att du hade det i dig, men sedan såg jag din pappa (motorprofilen Lars-Åke Krantz, reds. anm) i publiken och då förstod jag vart du fått det ifrån, säger Nikki Amini i Idol-juryn.

Även de andra i juryn lovordade framträdandet genom att kalla honom ett okontrollerat lyckopiller och att han fick igång stämningen i hela studion.

Gottfrid Krantz bor i Byn i Gussjö, Härnösands kommun, men arbetar på Söråkers folkets hus i Timrå kommun. Även där man hejar för fullt på honom. I ett inlägg på Instagram skriver de: "Vi är med dig all the way!.

Förutom Gottfrid Krantz tog sig Tusse Chiza vidare till fredagens kvalfinal.

