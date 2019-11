Göran Jonsson: Tonårsminnen från Mellansel

I mitten av föreställningen blev det rökpaus beroende på att biomaskinisten måste skifta om till nästa filmrulle. Ofta satt vi nedsjunkna i stolarna med benen slappt hängande över ryggstödet framför. Vilka odågor! Under en föreställning råkade en hård karamell hamna för långt bak i munnen och när jag svalde så fastnade den. Då fick jag kämpa en bra stund med med svåra kramper i halsen.

I Mellansel fanns två caféer, Elsas (Järnvägshotellet) med övernattningsmöjlighet för tågresande och Dannbergs med eget gott hembakat bröd. Båda hade förstås en Jukebox som skapade den där rätta ”cafekänslan.”

Dannbergs hade dessutom ett populärt flipperspel och med lite tur och skicklighet kunde man vinna några frispel då och då. Ibland så försökte vi fuska genom att ”rucka” på spelet, men då blev det stopp och ordet TILT lyste ilsket mot oss.

Tidiga lördagskvällar sammanstrålade ortens ungdomar, mest killar på Elsas och smidde planer för kvällen. Olympia, Silvermon, Molidens folkpark eller så salade vi till ”soppan” och åkte i en raggarbil till stan. För att få uppehålla sig i Elsas café var minikravet att dela på en läsk, ofta beställde vi då en Syd. Två mellanöl var max per person men det ”grundades” friskt. En gång var det bagarbrännvin på tapeten ”hugaligen” rena rävgiftet! Men det är en annan historia.

Flertalet besökare var rökare så tobaksdimmorna hängde tungt i lokalerna. Röksugen och ont om pengar, då köpte man ett litet paket Prince i pressbyråkiosken och delade det med en kompis. En dag var mitt nikotinsug så starkt att jag sålde bort "min brors" fina moped, en Cresent 2000 för bara "75 kronor." Mamamia!! Men jag slutade dock röka redan 1968.

Ofta cyklade jag eller åkte moped de 3 kilometerna in till Mellansel. Fordonen lämnades ett bra stycke från centrum tillsammans med mössa och vantar. Det var alldeles för skämmigt att gå in på fiket med mössan på och ”okammad” dessutom! Nej hellre frös jag då av mig öronsnibbarna. Sena vinterkvällar när allt var stängt och kvicksilvret kröp ner under 20 graders strecket, var järnvägsstationens uppvärmda väntsal vår räddande ängel.

"Ungdomsåren rann iväg som det forsande vattnet i en timmerränna. Men här tar diktandet plötsligt slut för jag måste vässa på min penna.”

Göran Jonsson -"Kultändar´n"