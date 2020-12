Goda chanser för en vit jul i Ö-vik – risk för halka när snöfall drar in: "Mer snö till veckan"

Grått och milt. Så har det sett ut under första halvan av december.

Men nu ser det ut att vända.

I Örnsköldsvik och på andra håll i Ångermanland väntas ett rikligt snöfall under torsdagseftermiddagen.

– Det är ett frontsystem som rörs sig i västerifrån och det ser ut att börja snöa under eftermiddagen. Snöfallet kommer att hålla i sig under kvällen och natten, ända fram till fredag morgon, berättar Per Holmberg, meteorolog på StormGeo.

Längs kusten kan det även bli inslag av regn – men mest snö, enligt Holmberg. Han tror Ö-viksborna kan räkna med mellan 7 till 16 centimeter nysnö.

– Det kan nog komma en decimeter på vissa håll. Det är möjligt att det blir lite mindre längs kusten och större mängder snö i inlandet.

Det finns även risk för besvärligt väglag på sina håll.

– Eftersom det kan komma lite regn på kalla vägytor finns det risk för halt väglag. Speciellt på mindre vägar och på ens egna uppfarter, säger Per Holmberg.

Under helgen rör sig mildare luft upp över landskapet.

– På lördagen och söndagen blir det några plusgrader men jag tror inte all snö smälter bort.

Enligt meteorologen finns det goda chanser för en vit jul för alla som planerar att fira den i Ångermanland.

– Ett nytt nederbördsområde rör sig in nästa vecka på tisdag och onsdag och det ser ut som att det blir mest snö. Det finns alltså goda chanser för en vit jul i hela Ångermanland, säger Per Holmberg och slänger samtidigt in en brasklapp:

– Det finns en del osäkerhet kopplat till detta. Det kan bli varmare längs kusten med vissa inslag av regn, säger han.