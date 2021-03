Glädjebeskedet i Ö-vik – vaccinationerna återupptas under torsdagen

Glädjande nyheter för de med bokade vaccinationstider kommande dagar.

På torsdag och fredag återupptas vaccinationerna enligt planering. Alla med bokade tider på curlinghallen i Örnsköldsvik är välkomna för att få sin spruta.

– Vi fortsätter jobba enligt prioriteringsordningen att de i fas 1 som ännu inte fått dos 1 ska få sitt vaccin så snart som möjligt, säger Susanne Sjöquist.

Det var på grund av att Folkhälsomyndigheten pausade Astras vaccin under tisdagen som även vaccinationerna på curlinghallen under tisdagseftermiddagen och onsdagen fick ställas in.

– De personer som fick sina sprutor under förmiddagen på tisdagen är helt omedvetna om att de egentligen hade jättetur. Vi hade även Pfizervaccin att tillgå och kunde räkna ut hur många doser som fanns "över" utan att äventyra det som redan var planerat, säger Susanne Sjöquist.

– Vi kommer att kunna vaccinera 810 personer den här veckan. En stor del av detta är dos 2 och några dos 1.

De personer som fick sina tider avbokade under tisdagen och onsdagen måste själva boka nya tider via bokningssystemet på 1177.se.

När och hur många tider kommer det att finnas att boka?

– Allt beror på hur länge Astras Zenecas vaccin pausas. Utan Astra har vi betydligt mindre doser att tillgå. Under vecka 13, påskveckan, kommer det kanske att finnas några tider att boka. Veckan därefter vet vi att vi kommer att få mer vaccin av Pfizer och då kommer vi att kunna öppna upp för nya bokningar.

– Släpper Folkhälsomyndigheten fram Astra Zenecas vaccin igen kommer situationen bli helt annorlunda, säger Susanne Sjöquist.

Susanne Sjöquist hänvisar dem som fick sina vaccinationstider avbokade till 1177.se. Bara där finns helt färska uppgifter kring när och hur många tider det går att boka.

När det blir dags för bokning krävs ingen E-legitimation så det går till exempel att be en anhörig med tillgång till dator eller smartphone om hjälpa.