Glädjebesked för fotbollen i Örnsköldsvik – inomhushallen spelklar: "Otroligt viktigt"

Under måndagen gjordes de första passen på Bosch Rexrothhallens nya konstgräs i Örnsköldsvik. Planen var att fotbollsklubbarna i Örnsköldsvik skulle få kliva in på en nylagd konstgräsmatta i fotbollshallen redan i november. Men på grund av leverantörsproblem blev det inte så, förrän under fredagen. Äntligen(!), utbröt fotbollen i Örnsköldsvik. Så även Friska Viljors tränare Pero Kapcevic.

– Det är viktigt för oss att komma igång nu. Vi brukar dra igång under mitten av november, och nu är det snart mitten på december, säger Pero Kapcevic och berättar vidare:

– Vi har haft två pass i Parkskolans lokaler, så det har inte varit optimala förutsättningar. Men nu är det riktigt bra och inspirerande att komma in i hallen igen, säger Kapcevic som fick se sitt gäng rulla boll på den nya konstgräsmattan under fredagskvällen.

Friska Viljor är igång med 15-20 spelare under fredagen och kommer att göra sitt yttersta för att konkurrera med lagen i Norrbotten, Medelpad och Jämtland. De har till skillnad från Friska Viljor tillgång till en fullstor plan inomhus.

– Vi har inte lika bra förutsättningar som dem men vi kommer kämpa och försöka utveckla vissa saker som vi kan göra inomhus på mindre ytor. Sedan ska vi bygga upp det på större ytor när vi drar igång på Skyttis.

Kapcevic är glad över att Bosch Rexrothhallen finns till, men hoppas på en fullstor fotbollshall så snart som möjligt.

– Vi hoppas på det så att vi kan tävla på lika villkor med övriga föreningar på division 2 -nivå.

Men nu blir det träning i Bosch Rexrothhallen de kommande månaderna, och den nya konstgräsmattan i Bosch Rexrothhallen håller hög standard. Den är en av få i Sverige med så hög klass.

Den håller "Fifa Pro Quality" har Sune Westberg som är avdelningschef på kultur och fritid berättat tidigare i år.