Gladjazz värmde i ruskvädret

Det blev en värmande stund inne på Hullsta Gård, när man lämnat regnet och klivit in i danssalongen. Där var fikat uppdukat och stämningen förväntansfull. Det vankades ”Jazzcafé”.

Leon Falk Satchmo Tribute fanns på plats. Louis ”Satchmo” Armstrong skulle hyllas. Han föddes för 120 år sedan, anledningen till hyllandet. Det ungdomliga bandet, under ledning av Leon Falk, bjöd både på mycket uppskattad musik och trevligt och informativt berättade om Louis Armstrongs karriär. Tyngdpunkten lades på 1920-talet och hans band ”Hot Five” och det var fem musiker, som stod på scenen; Leon Falk - trombon/sång, Erik Tengholm - trumpet/kornett, Adam Falk – klarinett, Uno Dvärby – banjo och Sara Karkkonen – piano. Vi fick lyssna till välkända melodier som High Society, West End Blues, Irish Black Bottom och When You´re Smiling. Även senare musik som Hello Dolly och Make the Knife ingick i repertoaren liksom Leon Falks egna kompositioner i Louis Armstrongs anda. Bland den stora lyssnarskaran fanns en mycket glad Gunnar Stålhand, som varit musiklärare till tre av bandets medlemmar, som härstammar från Ånge. Publiken var nöjd och önskade fler tillfällen med ”Gladjazz”.

Ulla Thorsell Östlund

Näraskribent