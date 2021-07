Glada miner i Skeppsmalen då Torkel Selin sjöng andliga sånger

Sedan skötte sig resten själv. Kyrkoherde Kurt Enberg inger stor pondus då han tar till orda. Det är jätteviktigt att vi fortsätter och följer folkhälsomyndighetens råd och restriktioner då samhället nu öppnas upp så sakteliga efter en lång tid i karantän.

Mycket trivsamt var det ordnat med bänkar utspridda på gräsmattan med regelrätta avstånd. Detta gjorde att publiken på drygt 40 personer lugnt kunde låta sig roas av den gemytlige Torkel Selins skojfriska presentationer av musik, som vi hört sjungas på tv i ”Minns du den sången” och ”Hela kyrkan sjunger”. Man kan ju undra varför man inte längre kan hitta sådana program i tv-tablåerna.

Torkel Selin turnerade under många år med dragspelaren Sone Banger, som dog 2017. ”Det stod en blomma” även kallad ”Det finns en Gud” var väl kanske den allra populäraste av deras sånger.

Med den inleddes kvällen i Skeppsmalen och publiken var genast med på noterna. Visst kan man sakna dragspelet, men Tomas Bergius får till ackompanjemanget på klaviaturen så bra, att har man inte hört dragspelsvarianten kan man inte önska mer.

Kvällsandakten hölls föredömligt kort på fyra minuter och för det fick Kurt Enberg beröm av Torkel Selin.

Mer beröm fick Kurt då Torkel berättade om sin döve son Johan, som gick en prästutbildning i Mellansel då Kurt Enberg var rektor där. Johan som prästvigdes 2006 var den förste döve svenske prästen. Nu tjänstgör Johan som präst i Leksand. För att illustrera teckenspråket sjöngs tre verser av psalmen Blott en dag, teckentolkat av Torkel.

Allting har ett slut, men så intressant det var att dessförinnan få höra Torkel berätta om möten med Jan Sparring, som besökt Örnsköldsvik flera gånger. Vi fick höra flera roliga minnen från Sparrings möten med de lite tröga Nolaskogsarna.

Inom countryn finns den stora legenden Kris Kristofferson, som skrev odödlig musik åt Elvis Presley och Johnny Cash. ”Help me make it through the night” sjungs på svenska i ”Jag kan aldrig tvivla mer” och ”Why me Lord” blir på svenska ”Hjälp mig då Jesus”.

Vi får hoppas att Kurt Enberg med hjälp av kvällens huvudsponsor ”Högberg 80-årsfonden” lyckas få tillbaka Torkel Selin i en fullsatt Grundsunda kyrka när alla coronarestriktioner är undanröjda.

Kjell Larsson