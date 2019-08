Generationsskifte i Härnö hundteam – pionjären Ronja går i pension efter åtta år som vårdhund

Den sex månader gamla dobermann-schäfern Svea får än så länge vänta med att genomgå lämplighetstest och förhoppningsvis börja vårdhundskolan tillsammans med sin förare.

– Hon är på tillväxt kan man säga. Vi måste ju se till att vi får fram nya hundar att arbeta med, säger Marie Möller, som förutom Svea äger retrievrarna Lovis och Ronja.

Ronja är den som gått i bräschen för terapihundar inom äldreomsorgen i Härnösands kommun. Redan 2010 fick hon vara med Marie, som är undersköterska, på jobbet på en demensavdelning.

Året därpå utbildades Ronja och Marie Möller vid vårdhundskolan i Uppsala och tillsammans med arbetsterapeuten Annelie Hultin bildade de Härnö hundteam. Det var till att börja med ett projekt, men blev inom ett år en permanent del av den kommunala äldreomsorgen.

– Vi brukar säga att Ronja är vår levande sobril. Det är magiskt att se hur aggressivitet och frustration kan rinna av människor när hon kommer. Särskilt dementa personer som vandrar fram och tillbaka har hon hjälpt många gånger. Hon ställer sig i vägen och trycker sig emot, kanske krafsar lite med tassen, tills personen står stilla och börjar klia, säger Marie Möller.

I dag finns inte mindre än fem hundar i hundteamet, även om alla inte hunnit bli diplomerade vårdhundar. Svea är det senaste nytillskottet, som trots att hon knappt är mer än valp är minst lika stor som de andra. Och hon är glad och energisk.

– Det är viktigt att ha olika personlighetstyper bland hundarna, eftersom det krävs olika förmågor för olika uppdrag, säger Annelie Hultin.

Som arbetsterapeut tar hon ofta hunden till hjälp för rent motorisk träning.

– Man ska komma ihåg att vi alltid har ett uppdrag. Hunden är ingen snuttefilt som bara är till för att klappas, utan det finns alltid en tanke bakom.

Hon berättar om agility, där hunden hoppar över patientens höjda ben eller kryper under ett par armar som bildar en tunnel.

– Vi arbetar också mycket med "do as I do", alltså att hunden ska härma det patienten gör. Jag kan inte som arbetsterapeut säga åt en patient att hoppa upp och ställa sig på en stol, då skulle de tycka att jag var tokig, men om det blir en lek där hunden ska följa efter är det en helt annan sak, säger hon.

Men den typen av uppgifter är det i första hand spanieln Frej som har hand om i dagsläget. Ronja har artros i sina höfter och har blivit allt tyngre i kroppen.

– Jag känner att det är dags för henne att gå i pension nu. Hon ska få ett skönt pensionärsliv och har som tur är fått en plats på Kaffepunkten, så jag behöver inte lämna henne hemma på morgnarna, säger Marie Möller.

Kaffepunkten är en butik som säljer kaffemaskiner i samma byggnad som hundteamet har sina lokaler.

– Hon har fått en fäll att ligga på bakom disken och är redan helt tillfreds med att gå dit att lägga sig där i stället för att vara inne hos oss.