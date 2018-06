Legendaren Zamora firar 40 racingår – här är berättelsen om den vänliga vinnarskallen från Växbo: "Det var mer galet förr"

TV: Zamora om starten på karriären – och smeknamnet

Alla passioner har sin början någonstans.

De kan långsamt växa fram – eller tändas i ett enda förlovat ögonblick.

Vintern 1952 får en liten parvel från Växbo följa med pappa Knut till Bollnäs när de lokala fartdårarna kör i kapp inför tusentals åskådare på Varpens isbana.

Men allra störst intryck gör "Alfta-Bergström" – i sina lufsiga gröna vadmalskläder

Där finns många färgstarka profiler, som "Ockelbo-Lundgren", med sina långnabbade vidunder till racerbilar.

Men allra störst intryck gör "Alfta-Bergström" – i sina sina lufsiga gröna vadmalskläder ser han ut att vara på väg till en vanlig strävsam dag med skogsarbetet.

Men nu fräser 62-åringen iväg i uppåt 200 knyck i sin vrålande Buick med hemmabyggd kaross.

Dagen efter skriver sjuårige Göran Lind så här i en skoluppsats, under en teckning på en rad ganska spretiga bilar; "Det är en raserbil och han kör fort. I går såg jag många bilar på sjön Varpen. Det är så roligt och dom har nummer."

Lågan som tändes den dagen – den brinner lika starkt i dag, 65 år senare.

Den har funnits med på tävlingsbanor runt om i hela landet under 39 år – och den finns med hemma i garaget/verkstan i Växbo, ett litet samhälle någon mil utanför Bollnäs som i övrigt är mest känt för sin linhantering och en krog med ett kök av hög nationella klass.

Det börjar skymma när jag svänger in på gårdsplanet i Överbacken på höjderna i Växbo, just där landsvägen leder vidare genom skogen mot Flästa och Arbrå.

Jag har alltid försökt tänka positivt, i alla lägen

Göran "Zamora" Lind kommer knegande med sin lätt svajande gängliga figur, det där goda stora smilet lyser i dunkla kvällen när han hojtar "Hallå där, redaktörn!".

Vi har träffats många gånger under åren, och under nära nog 28 år i sportens tjänst har jag satt hundratals rubriker där det numera legendariska smeknamnet Zamora har funnits med.

TV: Zamora om sina roligaste segrar – den första och isserien

Förare kommer och går – men Zamora han består.

Och det alltid med samma outsinligt goda humör, en vänlig och omtänksam glädjespridare som sprider sin smittande energi vart än han går, står eller dönar fram i en (oftast) topptrimmad Volvo.

– Jag har alltid försökt att tänka positivt, i alla lägen. Även i början när man fick ta många smällar och det fanns en del att irritera sig på. Men om det inte har gått så bra på en svår bana, då har jag bara analyserat det och gått vidare, säger Zamora – och fyrar av ännu ett av sina stora smil.

Här har ni något så sällsynt som en vänlig vinnarskalle – för Zamora har det handlat mer om medtävlare än motståndare på banorna.

Och sådär riktigt arg och brusig – det har han mycket sällan tillåtit sig att bli.

– Alltså, inget jag kan minnas direkt, men det har säkert hänt någon gång. Jag försöker alltid att behärska mig, även när jag har blivit bortknuffad eller anser mig felaktigt dömd. Jag försöker bara vara en sportsman, visst kan jag känna mig som en dålig förlorare men det vill jag inte visa mina medtävlare.

Det fanns en välkänd målvakt i landslaget, Bengt Nyholm, som kallades "Zamora". Och då fick jag heta så jag med

Det skulle komma att dröja ett tag innan det tidiga intresset för bilar och racing skulle få ett mer fokuserat utlopp.

Till en början handlade sportfronten främst om fotbollen – långe Lind med den stora räckvidden var en firad målvakt i flera lokala klubbar som Växbo IF, Bollnäs GIF, Bergvik och Marma.

Det var under den tiden som det klassiska smeknamnet häftade fast.

– Det fanns en välkänd målvakt i Norrköping, Bengt Nyholm, som kallades Zamora. Och då fick jag heta så jag med, berättar Zamora om det smeknamn som har sitt ursprung hos den spanska världsmålvakten Ricardo Zamora.

Vintertid spelade han även bandy – men då som utespelare – med numera slocknade Granbo BK.

Men den unge bilmekanikern hade samtidigt tid över att få tillräckligt med fräs i gammal Volvo Amazon för att få sin försmak av riktig racing i det nytända intresset för stock-car i början av 1970-talet.

En bitvis ganska brutal kontaktsport som i mitten av 50-talet kunde samla upp emot tiotusen åskådare till någon sjöis, och där det gick att plocka hem specialpris som tävlingens "bäste krockare".

1977 var det dags att växla upp, tillsammans med Olle Jonsson byggde Zamora en av Hälsinglands första tävlingsbilar för rallycross.

Vi låg flera år efter de andra och visste inte hur man skulle bygga bilen på bästa sätt

Året därpå blev det debut i Höljes, men inte direkt någon rivstart på karriären.

– Det var snö och vatten och det tog oerhört lång tid bara att åka dit, minns jag. Och tävlingen blev ingen höjdare, berättar Zamora Lind – som ändå fick smak på den allt mer populära motorsporten rallycross.

TV: Zamora om motgångar och en medtävlare att minnas särskilt – med både värme och saknad

Under 80-talet fortsatte tävlandet tillsammans med ett litet gäng heta hälsingar i Växbo Racing Team – bland andra en ung Mats Ohlsson som mekaniker och Nils Olof "Bimbo" Wexell.

En strävsam tid.

– Vi körde rallycross och backe parallellt, och hade ju mest skitgrejer. Vi låg flera år efter de andra och visste inte hur man skulle bygga bilen på bästa sätt. De första åren fick man laga hela tiden, säger Zamora, som under hela sin långa karriär varit en kreativ och driven mekaniker.

– Jag har alltid varit nyfiken, och försökt göra bra saker med bilen. Men det går inte att klara allt själv. Jag är otroligt tacksam för all hjälp jag har fått av många duktiga mekaniker. Det har också varit nyckeln till framgång.

LÄS MER: Slocknade stjärnor visade upp sig

Mot slutet av 80-talet började Göran "Zamora" Lind hitta det drag som krävdes för allt bättre resultat.

– Då kunde jag köra med någorlunda bra motorer också, man fick inte det bästa materialet av trimmarna innan man först visat lite resultat. Den första större framgången var när jag tog hem totalsegern i back-SM 1986, berättar Zamora.

1994 var ett annat sorts märkesår, när den gamla 142:an fick ge plats åt den fräscha 242:a som Zamora Lind skulle ratta med stor framgång under tio år.

Alltid trogen sitt Volvo-märke...nästan.

Den här historien rymmer också en extraordinär "affär".

Det enda avsteg jag gjort, en fransk affär vid sidan om. Jag ville göra något speciellt

– Jo, hehe, det är ju det enda avsteg jag har gjort, en fransk affär vid sidan om. En helt unik bil, säger Zamora om det stora projektet hemma i verkstaden under vintern 2006 när byggde om en Citroën Xsara – Mats Hansens gamla guldbil från EM – till bakhjulsdrift. Det behövs för bästa dragkraft i starten.

– Jag ville göra något speciellt, och bygga en bil som ingen annan hade byggt tidigare. Det var en jäkla massa jobb med det.

Xsaran står fortfarande kvar i verkstadsgaraget i Växbo, i väntan på en hågad spekulant.

LÄS MER: Lyckan vände för "Zamora" i norska Flisa

I högsätet finns återigen en Volvo 142, den som Zamora byggde inför den första säsongen i Rallycross Historic (RCH) för tre år sedan.

Och därmed kan en cirkel slutas för racingveteranen.

– Tillbaka till början, och jag trodde väl aldrig jag skulle bygga en 142:a igen. Men det var bara så fruktansvärt roligt, säger Zamora, som slutade trea i sin första historiska cup och snäppet bättre som tvåa förra säsongen – målbilden är för den här säsongen är alltså given...

Däremot kan Zamora Lind inte se sig själv på startlinjen i en "vanlig" rallycrosstävling längre.

– Nej, nej. det vore otänkbart. Utvecklingen tog en rasande fart under 2000-talet, tekniken har gått framåt rent otroligt. Och förarna åker så mycket fortare. Själv får jag acceptera att reaktionerna blir sämre med åldern. Jag kör nog lite klokare i dag, det var mer galet förr.

Folkrace är den bästa skola som finns!

Internationellt är Sverige, sedan länge, en mycket stark och ledande nation inom rallycrossen.

Göran Lind vet precis vad som är "hemligheten" bakom den framgången.

– Folkrace är den bästa skola som finns! Det går att börja köra som 15-åring, och från 18-19 år med fullt ös i en riktig bil med bra motormaterial. Det finns så många otroligt duktiga tjejer och killar, och de åker tävlingar hela tiden. Det ger så mycket skicklighet att lära sig den vägen, särskilt för de som inte har de bästa ekonomiska förutsättningar. Amerikanare är alltid så imponerade över att det finns så många bra förare från Sverige, folkrace är nyckeln.

Själv har Zamora Lind bara kört ett fåtal folkracetävlingar.

***

FAKTA – ZAMORAS EGEN TOPP 5

1. Min första seger Backtävling i Junsele.

2. Mina tre mästerskapstitlar på isbana

3. Kumho Cup vinnare i backe.

4. Att ha varit segrare 23 gånger på i dag 11 nedlagda backar.

5. Att äntligen vinna på den klassiska Westombanan i Arvika i Rallycross 2018.

***

Han är självlärd den långa och bitvis hårda vägen i rallycross, backtävlingar och vintrarnas istävlingar.

– Det handlar om att hitta farten, om att lära sig bemästra bromspunkterna och att hela tiden flytta fram de punkterna. Det krävs också att välja rätt spår, accelerera ur kurvorna och lägga bilen rätt. Det är bara genom att träna och åka mycket som det går att bli bättre, säger Zamora, som fått sina törnar och sina skråmor genom åren – men aldrig någon mer allvarlig skada.

Däremot har han kraschat en hel del...

– Jodå, många gånger. Det gäller ju att utmana hela tiden, att ligga på gränsen och i bland lite över. Det kan vara väldigt liten marginal, säger Zamora.

Vilka är de värsta krascher du minns?

– En gång på Kungsberget i Järbo kan jag nog tacka min skyddsängel. Jag gick för hårt in i en kurva, vände 90 grader ner i diket och fick en skaplig resa utför slalombacken och över en stor sten. Tre hjul var borta när det snurrat färdigt, och jag fick se hur bra skyddsutrustningen faktiskt är. 1982 i Hedemora hade jag också en jäkla resa, tror jag fortfarande har höjdrekordet där när jag lyfte fyra meter upp i luften och nosade på elkabeln till sekretariatet. Det blir lite stelt i kroppen några dagar efter sådana smällar, men jag har haft en väldig tur. Jag har haft betydligt fler skador från fotbollen och bandyn, säger Zamora – som hade ett för honom sällsynt oflyt när han för några år sedan var på väg från ett förarmöte – och bröt foten när han genade över ett dike.

Tror jag fortfarande har höjdrekordet där när jag lyfte fyra meter upp i luften och nosade på elkabeln till sekretariatet.

Vilka är dina favoritbanor och skräckbanor?

– Det finns många fina backar där jag vunnit tävlingar, men många är borta nu. Ett tiotal har säkert försvunnit. Haninge är en bana som jag alltid har gillat, medan den i Västerås inte passar mig lika bra.

TV: Häng med Zamora under huven på hans Volvo 142, modell 1974

En annan given favorit är förstås hemmabanan på Eriknäsbo Motorstadion i Bollnäs.

Zamora Lind var en av mest drivande när många års drömmar och visioner äntligen blev verklighet med den första versionen av rallycrossbanan i augusti år 2000.

– Åj, så många timmar jag har lagt ned där. Men vi var flera som jobbade hårt, till slut kom vi överens med kommunen. Det är så härligt att det finns en så fin anläggning där i dag.

Där har Mäster Lind också bjudit på lektioner som mentor för nya lokala kometer med sikte mot stjärnorna, i vissa fall i flera generationer.

Den förste var Zamoras förre mekaniker Mats Ohlsson, som blev svensk mästare, och på senare år sonen Mattias Ohlsson – även han svensk mästare.

För ett tiotal år sedan var det den våghalsige fartfantomen från Freluga – Tony Croon – som fick både råd och dåd på sin snabba resa i både SM och EM.

– Mattias fick några värdefulla tips när han skulle köra SM på is för något år sedan, det hade han inte så mycket erfarenhet av. Tony hade massor med talang, men körde också väldigt tufft och hade svårt att få grejerna att hålla. Det blev lite dyrt, till slut.

Kindbergs var faktiskt här hemma och spelade till festen när jag fyllde 60 år

Förutom att hålla takten på tävlingsbanorna, och i jobbet som asfaltläggare, har Göran "Zamora" Lind en förkärlek för detsamma på dansbanorna.

Han är en konnäsör vad gäller dansbandsmusik i allmänhet och Kindbergs i synnerhet – sedan länge en favoritorkester från Lidköping.

– De var faktiskt här hemma och spelade till festen när jag fyllde 60 år, och det har hänt att jag kört turnébussen kortare perioder när de har behövt hjälp, säger Zamora.

Tillsammans med Arne "Rosen" Qvick och Kjell "Knaggen" Jansson är han dessutom, sedan tio år tillbaka, programledare på Söderhamns Närradio för "Dansbandstimmarna" – ett populärt inslag som sänds den sista fredagen i varje månad.

Efter nära 31 år i branschen har Kindbergs nu aviserat att det till hösten är dags för sista spelningen med gänget.

Om nu Göran "Zamora" Lind samtidigt kör sin sista tävling – det får nog hänga kvar som ett ganska osäkert frågetecken.

Det kan vara svårt att sluta med något som ligger så nära hjärtat, särskilt när lågan fortfarande brinner så hårt.

Och det både för sporten och för den familjära gemenskapen.

Det är väldigt socialt, en fin gemenskap.

– Det har varit fantastiska år, jag har så otroligt många bekanta som det är så roligt att träffa. Det är väldigt socialt, en fin gemenskap. En och annan kommer förbi och hälsar på, och bara i går ringde en annan gammal kamrat.

Samtidigt har det funnits stunder när han har tvekat inför en fortsättning – åtminstone för någon minut...

– Jo, nog har jag tänkt att man är bra dum som utsätter sig för detta inferno. Men...jag vill ju vara där. Det skulle väl vara enklare om jag var långt ner i resultatlistan. Nu får jag samma kick varje gång, det är en passion. Och alltid lika roligt att stå där uppe och spruta Pommac...

FAKTA: SVEN GÖRAN ZAMORA LIND

Ålder: 73 år.

Bor: Villa i Växbo, några mil utanför Bollnäs.

Familj: Särbo Irene Lindström, sönerna Anders och Peter Lind med respektive, barnbarnen Anton, Oscar och Ida,

bonusbarnbarnen Casper och Rebecca, syskonen Tonni och Rolf Lind.

Jobbar med: Vältförare Asfalt (Pensionär ibland).

Kör privat: VW Passat.

Kör på tävling: Citroën Xsara, Volvo 142.

Favorit inom racing: Sebastian Loeb.

Lokal favorit: Mattias Ohlsson, Bollnäs MK.

Roligaste tävling: Rallycross-Westombanan Arvika.

Favoritmusik: Dansband.

Favoritfilm: Gamla Åsa-Nisse filmer.

Favoritbok: Har ej tid att läsa.

Favoritmat: Husmanskost.

Favoritdryck: En kall öl.

Det missar jag inte på TV: Motorsport, Gold Rush.

Drömresa: Dubai för att se världens högsta hus 828 meter.

Om jag vann en miljon: Att köpa husbil.

Om jag fick vara kung för en dag: Att se till så att alla fick en bättre tillvaro.

Aktuell: Kör sin 40:e säsong som tävlingsförare, numera i Rallycross Historiska Cupen (RCH) där han ligger två efter två deltävlingar. Kvar på programmet: 7-8 juli Flisa, Norge, 25 augusti Arboga (backe) och 22 september Gardemoen, Norge.

FAKTA – FYRA RÖSTER OM ZAMORA

► Kurt Eliasson, motorjournalist, Skutskär

"Göran ”Zamora” Lind är tveklöst en av de största profilerna som Hälsingland haft inom motorsporten. Efter 40 år som aktiv är han fortfarande hungrig på framgångar och dessutom – fyllda 73 år – fortfarande konkurrenskraftig.

Kombinationen skicklig mekaniker och duktig förare är svårslagen inom motorsporten. Göran är bådadera och drar sig heller inte för att hjälpa konkurrenterna med att ”skruva” mitt under pågående tävling. En sportsman av sällan skådat slag.

Det sitter ALDRIG fast när det handlar om Göran och det finns ALLTID en lösning om problemen hopar sig.

Kort sagt en enastående människa och ett föredöme för alla yngre i sporten!"

► Mats Ohlsson, bilhandlare och svensk mästare, Bollnäs

Den första bild av Zamora som alltid dyker upp är att han är så jäkla glad, han sprider alltid en sån glädje omkring sig. Och det trots att han tävlat på hög nivå i en individuell sport. Zamora är otroligt social, om du går med honom på väg mot en depå kan 40 meter ta en timme innan han pratat gamla minnen med alla han möter.

Jag började som mekaniker med Göran i början av 1980-talet. På en träning i Umeå sade det poff, och vevstakarna flög när det blev ett hål rakt genom motorn. Det låg delar på hela startrakan. Men inte ens då var Zamora sur. Det kom några smågrabbar som hade plockat upp alla bitar, då tittade han ner i burken och sade att det bara var att försöka sälja hos Åkes Mynt och Metall i Söderhamn.

När jag själv började köra var han en klippa att luta sig mot, alltid där med support och goda råd. Men så är han mot alla, det är därför han är så omtyckt också.

► Mattias Ohlsson, bilhandlare och svensk mästare, Bollnäs

Mitt första roliga minne av Göran är när jag var liten, och han var så mån om att varna för björnar. Allt handlade om det. En gång hade han råkat repa hela sidan på Mercabussen, och lurade mig att det var en björn som stått vid sidan av vägen. Han målade upp den bilden så levande, att jag inte vågade åka hem till honom på flera veckor.

När jag skulle köra mitt första SM på is i Piteå, då var Göran jag vände mig till för att få tips. Han hade ju kört sådär sjutusen tävlingar is, för mig var det första gången. Vi skruvade på det under tio starter, han lärde mig allt och efter det har jag tagit nästan varenda start.

► Tony Croon, föreningsvurmare och tidigare fartfantom i SM och EM, Bollnäs

När jag startade var Zamora en förebild och någon det alltid gick att fråga om hjälp, det satt aldrig fast. Och alltid med glimten i ögat. När jag byggde min första 240 talade han om precis hur det skulle göras, med ritningar och allt.Själv var jag mer en sån som sköt från höften och körde på känsla, men hade stor nytta av att lyssna på Zamora när han gick igenom spårval och bromspunkter inför någon backtävling.

När han bröt foten för sex år sedan ringde han och bad mig köra hans bil i en hemmatävling. Det var hans bekymmer, att bilen bara skulle stå där. Jag hade slutat då och hade ingen egen bil längre, och det är ju inte några billiga grejer precis. jag körde två tävlingar med Zamoras bil.