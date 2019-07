Galna minnet när Brashear frälste Modofansen – och markerade mot Jämtin: "En höger i bröstet!"

Samtalet kommer från Hockeypuls podcast #7, som finns där poddar finns (Spotify, Acast, iTunes etc). Nya avsnitt varje måndag.

Per-Erik "Perra" Johnsson var inte Modos tränare särskilt länge, men värmlänningen var det under en period som – minst sagt – var händelserik.

Ö-viksklubben upplevde inte bara en kräftgång under säsongen 2014/2015, huvudtränaren Anders Forsberg sparkades också i januari.

Därför klev Johnsson in i föreningen – och hjälpte klubben att klara SHL-kontraktet mot Vita Hästen i direktkvalet.

Där och då var det aldrig tal om någon förlängning, eftersom Modo redan gjort klart med Larry Huras, det berättar "Perra" Johnsson i Hockeypuls podd.

– Det var öppet från bägge sidor. Jag hade i alla fall inga problem med att inte vara kvar, och det var inte en tanke som slog mig. Jag åkte upp och gjorde det jag kunde, sedan vilken plan Modo hade från början... Jag och Svartvadet pratade aldrig om sådant.

Det var de fyra månaderna som gällde?

– Ja, det var det.

Kunde du känna att det fanns en oreda redan då som gjorde att de sedan ramlade ur?

– Jag vet inte, men det var väl stök igen med de nya tränaren (Larry Huras). Jag har inget ont att säga om honom, för jag känner inte honom och jag vet inte vad som hände, men de tog ju bort honom. Kanske skulle Andreas Johansson varit där från början.

Ett sensationell värvningsdrag den säsongen var när Modos ledning med Per Svartvadet och Peter Forsberg i spetsen valde att hämta in den 43-årige veteranen Donald Brashear, som då inte spelat hockey på över ett år.

"Perra" Johnsson minns en fantastisk karaktär.

– En av de mest professionella spelare jag haft. 43 år, sist kvar på isen, jag var med många gånger när det bara var vi som körde. Han var ju tvungen att bli lite bättre än vad han var också, haha... Men han blev bättre! Han var sist kvar i gymmet.

– Så professionell, ja. Jag är inte med i Facebook och allt det där, men innan det kvalet (mot Vita Hästen) knackade det på min dörr och så står han i dörröppningen, och då var det i princip fullt, haha. Han förklarar för mig på engelska att det stått en del saker på nätet. Jag undrade vad och då sa han:

"De tror att jag kommer förstöra det här för Vita Hästen-spelarna kommer reta upp mig".

"Jaha, vad säger du då?".

"Don't worry. I been doing this all my life".

"That's good!", svarade jag bara.

Var det pressen och tidningarna som trodde det, eller supportrar på sociala medier?

– Som jag fattade det var det några som skrivit om det på något vis, men det var ingen fara för han hade hållit på med det där hela sitt liv. Och det visade han vid ett flertal tillfällen. Han skulle kunna gått många gånger under matcherna om han hade haft den sidan, men han balanserade det på ett otroligt sätt vilket kanske var tur för motståndarna också...

Minns du hur Fjällräven Center kokade när Brashear slängdes ut på isen?

– Ja, ja! Så fort han kom in. Vi satt honom framför mål i powerplay under kvalet och då styr han in 1-0. Åh, jävlar! Att taket låg kvar då. Fy fan.

– Vid ett tillfälle då hamnade han och Tollefsen bredvid varandra vid tekning och han (Tollefsen) gav honom några riktiga cross checkingar i ryggen och då trodde jag: "Nu är det färdigt". Men han höll i och Tollefsen åkte ut.

– Han hade något med Jämtin en sväng också då Jämtin var lite fräck, sedan släppte de pucken och Jämtin följde efter och då skickade Brashear en höger i bröstet på honom. Det var ungefär som att du eller jag skulle bränna till ett lakan. Men han slog bara precis så att han (Jämtin) inte stöp. Han hade en sådan jävla kontroll.

Känslan var väl att Peter Forsberg och Per Svartvadet hade tagit honom för att slåss då för det hade varit mycket hjärnskakningar och fula tacklingar tidigare.

– Ja, om inte jag missminner mig hände något i Jönköping mot HV. Det var "Svarten" och Peter då, jag tror att proppen gick på Forsberg för det var någon yngre spelare. Då hände det saker.

Då bestämde de sig för att ta in Brashear.

– Ja... Det är fantastiskt roligt.

