Galen avslutning på derbyt – Modoilska efter Björklövens segermål

Björklöven kom ut stort i inledningen och Linus Lundin i Modo-kassen fick göra tre kvalificerade räddningar innan en och en halv minut var spelad.

Därefter kom Modo in i matchen och skapade fina lägen mot Joe Cannata, två av de vassaste hade offensive backen Victor Berglund.

Sedan jämnade matchen ut sig, men det var en väldigt intensiv period med mycket känslor och det var gurgel efter i princip varje avblåsning och allra grinigast på varandra var Alex Hutchings och Lukas Wernblom.

Andra perioden inleddes utan Johan Forsberg som var kvar i omklädningsrummet för omplåstring, men Modo hade fördel att inleda perioden i numerärt överläge, ett power play som inte resulterade.

Modo fick dock tryck och Linus Pettersson kunde tryckas in en retur och ledningen var inte orättvis.

Därefter fick Björklöven power play och satte Modo under våldsamt tryck där Linus Lundin gjorde en "omöjlig" sidledsförflyttning på ett direktskott.

Bara därför gör Joe Cannata en ännu galnare räddning när han plockar Jonathan Johnsons direktskott.

Båda lagen fortsatte att vaska fram chanser och i samma byte hade till exempel Löven-kaptenen Fredric Andersson två skott i stolpen.

Men det var Modos period, man var lite hetare och när Mathias From vallade in pucken via Brian Cooper var det inte orättvist.

Om Björklöven gett upp? Icke. Direkt i den tredje perioden fick Björklöven en spelvändning sedan Modo gått bort sig med fyra spelare och Justin Crandall kunde bomba in reduceringen.

Sedan fortsatte lagen att skapa chanser och båda målvakterna fick storspela, men 6.24 återstod fick Lundin kapitulera då förre AIK-backen Alexander Deilert fri prickade in kvitteringen.

Avslutningen blev högdramatisk då Löven gick för tre poäng och skapade några riktigt vassa lägen framför Lundin, men matchen gick till förlängning.

En förlängning som blev dramatisk och när Henrik Björklund ramlade, eller fälldes som Modoiterna ansåg, så kunde Deilert sätta avgörandet.

Matchens grinigaste

Nej, Alex Hutchings och Lukas Wernblom kommer inte att skicka julkort till varandra, inga snälla sådana i alla fall. De var griniga på varandra i mötet i SCA-cupens första match och de fortsatte att vara griniga i det här derbyt. I varje byte var de i närkamp med varandra.

Matchens smäll

August Tornberg tacklade Johan Forsberg men i samma rörelse skickade han upp klubban i ansiktet på Modo-spelaren som fick lämna isen blödande och Tornberg fick två plus två minuter.

Tre bästa spelarna

1. Oscar Hedman, back, Modo

Den rutinerade backen hade inte ett fel. Var i vägen exakt hela tiden då Björklöven försökte skapa någonting i anfallsväg.

2. Tobias Enström, back, Modo

Den ännu mer rutinerade backen hade heller inte ett fel. Spelade med pondus och gjorde inte ett felbeslut.

3. Linus Lundin, målvakt, Modo

Får ansvaret, och wow, fullständigt stensäker i sitt agerande i ett derby i en fullsatt A3 Arena. Det är imponerande.

Matchfakta

Björklöven-Modo

Första perioden: Skott: 11–11.

Andra perioden: 0–1 (2.26) Linus Pettersson (Oscar Hedman), 0–2 (17.18) Mathias From (Patrik Karlkvist/Jonathan Johnson). Skott: 8–18.

Tredje perioden: 1–2 (1.26) Justin Crandall (Alex Hutchings/David Lindquist), 2–2 (6.24) Alexander Deilert (Pontus Andreasson/Justin Crandall). Skott: 11–10.

Fjärde perioden: 3–2 (3.52) Alexander Deilert.

Utv, Björklöven: 4x2 min.

Modo: 5x2 min.

Domare: Johan Nordlöf, Richard Magnusson.

Publik: 5400.