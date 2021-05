Galen andra period och doldisar som klev fram – Timrå IK är nu en seger från SHL

Match för andra dagen i rad – och det var ännu en gång ett helt gäng av bumbibjörnar som spelade ute på isen, för finalserien fortsatte i fredens tecken.

I stället var det fullt fokus på ishockey.

En av de stora skillnaderna mellan lagen i den första perioden var att Timrå IK var aningen tajtare defensivt och backarna stod på rätt plats.

Riktigt samma kunde man inte anklaga Björklövens backar för, som hade det tufft när en hel hand av deras lagkamrater saknades.

En annan av de stora skillnaderna var effektiviteten.

Björklöven hade ett par heta chanser men kunde inte trä in pucken – det kunde Timrå IK:s spelare göra.

1–0 kom från Johan Lindholms klubba. Den ettrige forwarden tog hand om en indianare från en Löven-spelare knappt fem minuter in i matchen, tog sig in i slottet och sköt in pucken, via stolpen, till höger om Kevin Poulin. Jeremy Boyce skymde hemmalagets målvakt med den äran.

2–0-målet lyfte Jonathan Dahlén in med cirka 1,5 minut kvar. Detta efter att Albin Lundin brutit sig in från kanten samtidigt som ett passivt Björklövenförsvar inte tänkte på att Hockeyallsvenskans bäste spelare stod redo för att slå till.

Den andra perioden fortsatte på många sätt i samma stuk som den första. Måhända tog sig Björklöven en tugga eller två in i matchen, dock var det Timrå som gjorde första målet.

Och det var ett fantastiskt osannolikt sådant.

Per Svensson lyfte pucken på vinst och förlust mot Björklövens mål. Pucken var på väg neråt men då hoppade Daniel Norbe, back i Björklöven, upp och försökte styra bort pucken med handen. I stället var han strumplästen för kort och lyckades bara med konststycket att slå in pucken i eget mål.

Det var fem minuter in i mittenakten.

Fem minuter senare rasslade det till igen bakom Poulin.

Denna gång var det Per Svensson backkompanjon, Filip Westerlund, som några meter in i Björklövens zon fick på ett strålande slagskott som satt rätt i Poulins högra gubbhörn.

Det betydde inte bara 4–0 utan också att Björklöven tog time out.

Pausen hjälpte hemmalaget så till vida att det tog lite längre tid innan nästa mål kom, även om de fick en injektion i ett par byten direkt efter time outen.

Efter hårt jobb från hela fjärdekedjan kom Jeremy Boyce Rotevall, med knappt två minuter kvar av perioden, i friläge med Kevin Poulin och skottet gick in via målvakten.

Med en minut kvar av perioden reducerade Björklöven genom Alex Hutchings som i ett fint läge lyckades hitta luckan mellan Jacob Johanssons benskydd.

Det blev lite nerv i matchen då Björklöven reducerade fem minuter in i den tredje perioden, genom William Eriksson, och det var ett mål som väckte Björklöven till liv igen.

Det som följde därefter var ett Timrå IK som backade hem och tillät Björklöven trycka på, De rödvita parkerade helt enkelt bussen och ville rida ut 5–2-vågen utan att chansa eller förta sig själva.

När två minuter återstod av matchen hamrade Jacob Ragnarsson in den sista berömda spiken i kistan då han plockade upp en förlupen Björklöven-puck, klev in i slottet och drog upp pucken rätt upp i Poulins högra kryss.

Segern betydde 3–1 i matcher för Timrå IK som nu har tre raka matchpuckar. Den första av dessa blir på onsdag, hemma i NHC Arena.

Vid seger är då Timrå IK klart för SHL nästa säsong.

► Matchens mest oväntade målskytt

Får ändå sägas vara Johan Lindholm. Fjärdekedje-spelaren som visserligen alltid ger allt har fått det lite blandat med speltid, såväl i serien som i slutspelet. På 46 matcher i grundserien noterades han för ett mål och sex assist. I slutspelet hängde han dit sitt första mål just under måndagskvällen, mot Björklöven.

► Matchens "hur fan gick det där till?"

Per Svenssons mål, han fick det ju i egenskap av siste puckförare i laget som gjorde mål, när han näst intill slog en bandylyra som Daniel Norbe helt på egen hand styrde in i sitt eget mål bakom en chanslös Kevin Poulin. Helt klart i paritet med Björklövens sargstuds-mål i den första finalmatchen.

► Timrå IK:s tre bästa spelare

1. Jonathan Dahlén, forward.

Kapten Dahlén är inte riktigt lika dominant jämfört med söndagens match men varje gång han är inne på isen blir det farligt. Hans spel gör att motståndarna konstant måste vara på tårna och redo med huvudet hela tiden. Puckskicklige Dahlén hittar ju dessutom hela tiden någon lagkamrat som får chans att avsluta.

2. Filip Westerlund/Per Svensson, backar

Det går inte att åtskilja backduon den här matchen. De gör varsitt mål – och Svensson spelade fram till Westerlunds mål och Westerlund till Svenssons mål. Säsongens bästa backpar i Timrå IK har tagit ytterligare kliv under slutspelet och fortsätter visa extremt tajt defensiv och potentiellt sylvass offensiv, när de väl får chansen.

3. Morten Madsen, forward.

Den rutinerade dansken har fått jobbat oväntat mycket i skymundan i brist på poängproduktion. Men Madsen har varit otroligt bra ute på isen under hela finalserien och har varit en av nycklarna genom sitt aggressiva spel såväl defensivt som offensivt. Snacka om att kliva in när det behövs som mest.

► Matchen

Björklöven–Timrå IK 2–6 (0–2, 1–3, 1–1)

Första perioden: 0–1 (04.42) Johan Lindholm, 0–2 (18.36) Jonathan Dahlén (Albin Lundin, Filip Westerlund).

Andra perioden: 0–3 (25.18) Per Svensson (Erik Walli Walterholm), 0–4 (29.27) Filip Westerlund (Per Svensson)., 0–5 (38.18) Jeremy Boyce (Johan Lindholm, Hugo Reinhardt), 1–5 (38.42) Alex Hutchings (Karl Johansson, Teemu Eronen).

Tredje perioden: 2–5 (44.53) William Eriksson (Daniel Norbe, Gustav Possler), 2–6 (57.56) Jakob Ragnarsson.

Utvisningar, IFB: 2x2. TIK: 2x2.

Skott: 24–32 (8–12, 8–13, 8–7).

Domare: Daniel Eriksson & Jimmy Dahmén.

Publik: 8.

► Nästa match

Onsdag 12 maj (19.30): Björklöven–Timrå IK (NHC Arena).