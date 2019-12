Galakväll i Ö-vik på världsdiabetesdagen

Zandra fick diabetes mitt i tonåren och visste inte så mycket om vad diabetes innebar. Hon läste upp en dikt som hon skrev just då när hon fick sin diabetes och fick ligga på sjukhuset ett tag. Den beskrev hennes känslor om att få denna sjukdom och den dikten berörde oss alla.

Zandra beskrev det som att man behöver en nyckelknippa med olika nycklar i sitt liv för att må bra, den viktigaste nyckeln är förstås insulin men man behöver ju även andra måbra-nycklar i livet som ger styrka och som gör att man ser möjligheter trots sin sjukdom, för Zandra är hennes häst en viktig del i livet. Hon tror också att det är bra att vara öppen med sin diabetes, till exempel att insulinpumpen kan vara synlig, det brukar ofta leda till positiva samtal. Ett stort tack till Zandra för att hon delgav oss sin diabeteshistoria.

Sen var det dags för god mat och den tv-sända Diabetesgalan från Globenannexet i Stockholm med Peter Jidhe, Molly Sandén och Isabell Adrian som värdar. Vi fick se och höra både gripande, upplysande och roliga berättelser om diabetes i vardagen samt trevlig underhållning med kända artister. Diabetesgalans syfte är att sprida kunskap om diabetes samt samla in pengar som oavkortat går till diabetesforskning. Örnsköldsviks Diabetesförening har under året gjort olika insamlingar till förmån för diabetesforskning och O ’Learys bidrog med 50 kr/gäst, så under kvällen ringde vi in till galan och skänkte 50 000 kr till diabetesforskningen. Galans totala insamlingssumma i Sverige blev i år över 8 miljoner kronor. Ett stort tack till alla som har varit med och bidragit till detta viktiga ändamål.

Nästa arrangemang som diabetesföreningen anordnar blir den 28:e januari, antingen blir det en föreläsning eller en cafékväll, så håll utkik efter information om detta på vår hemsida och på vår Facebooksida!

Ulrika Emanuelsson

Näraskribent