Fyra russin ur spelmansstämmans kaka

Kent&Marie från Junsele är ett säkert kort. De började med en polska komponerad av Kent Ingelsson. Kent spelade dragspel och Marie Forsberg tvärflöjt. Därefter kom spelmanstämmans höjdarnummer där Kent Ingelsson gjort musiken och Marie Forsberg texten. Gudomligt vackert sjöng Marie och möjligen skulle Kent kunnat spela lite svagare på dragspelet för att ännu mer få fram sin hustrus klara sångröst.

Härliga jazztoner på dragspel av Conny Lundström ackompanjerad av gitarristen Lars Frölander och elbassisten Göran Moberg fick oss jazzälskare att spinna loss. Dragspel passar så bra för jazz om man är skicklig och det är Conny Lundström. ”The girl from Ipanema” och ”Days of wine and roses” föll publiken i smaken. Så synd att vi inte kunde få ett extra nummer, men tidsschemat måste hållas.

Andreas Nilsson gör ingen besviken. En mycket trevlig trubadur från Sollefteå som nu är rotad på landet i Örnsköldsviks kommun. Vi fick höra två countrylåtar med svensk text. Tycke och smak avgör om man vill höra amerikansk country sjungen på svenska eller engelska. Först sjöng Andreas Nilsson Laredo, som Jailbirds Singers sjöng i mitten på 60-talet. Därefter blev det på svenska ”Home of the range” som i Andreas Nilssons översättning blev ”Ett hem i vildmarken”. Andreas Nilssons djupa mörka countryröst gör att man känner att man är ute på prärien fast han sjunger på svenska.

Robert Eklund utnämner jag som årets uppstickare. Stor succé med tre ballader. Först Evert Taubes ”Balladen om Gustaf Blom” och därefter en av Gustaf Fröding och en av Nils Ferlin. Andreas Nilsson gör ballader på sitt sätt och Robert Eklund sitt. Det är det som är bra med en spelmansstämma som bjuder på en mångfald av musikstilar. Att enbart köra folkmusik en hel eftermiddag hade blivit för mycket, så Nolagillets koncept att blanda upp det hela föll åtminstone mig på läppen.

Kjell Larsson

Näraskribent