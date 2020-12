Fyra nya till Björna – en har spelat i Modo Hockey: "Bäst av alla försvarare"

Björna är ju tillbaka i division 3 mellersta Norrland. De fixade uppflyttningen efter imponerade insatser i kvalserien.

Björna har gjort klart med fyra nya spelare.

– Vi har hittat de rätta spelarna. Vi hade 17-18 spelare i fjol och hoppas att alla fortsätter, säger Ulf "Lonken" Lundgren från Björnas sportråd.

Mittbacken Emil Thors, 28, är tillbaka i Björna. Han var i klubben 2016 och 2017 då Björna också spelade i division 3. 2018 var han i Anundsjö i division 2. Emil Thors har också spelat i Friska Viljor.

– Emil är bäst av alla Ö-viksfödda försvarare i dag, säger Ulf Lundgren.

Emil Thors hade uppehåll från fotbollen förra säsongen.

Sebastian Magnusson, 28, och Anton Karlström, 22, kommer från division 4-laget Sidensjö. Båda är mittfältare/anfallare.

– Sebastian är teknisk och skicklig passningsspelare. Anton är en hårt jobbande spelare.

Sebastian Magnussons pappa Mats "Masse" Magnusson spelade i landslaget och hade en framgångsrik tid i Benfica. Anton Karlström ingick i Modo Hockeys allsvenska trupp 2019/2020. Under den säsongen var han också utlånad till Örnsköldsvik Hockey och Västervik.

Björnas fjärde nyförvärv är Fabian Olofsson, 17. Han återvänder till moderklubben efter några säsonger i Friska Viljor. Han spelade med akademilaget i division 4 den gångna säsongen.

Hur blir det med rutinerade målvakten Leo Groza?

– Vi har en dialog med Leo. Han har inte stängt några dörrar. Men han har problem med axeln. Vi ser på alternativ. I truppen finns sedan tidigare målvakten Hampus Gustafsson som utvecklats mycket, berömmer Ulf Lundgren.

Division 3 mellersta Norrland startar 14 april. Dessa lag ingår i serien: Björna IF, Köpmanholmen-Bjästa IF (KB 65), Sollefteå GIF FF, Älgarna-Härnösands FF, IFK Umeå, Järpens IF, Lucksta IF, Matfors IF, Östavalls IF, Svartviks IF, Mariehems SK, Sund IF.