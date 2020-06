Fyra helikoptrar och ett 20-tal brandmän – skogsbranden i Ö-vik inte under kontroll: "Planerar vara på plats veckan ut"

Branden på Högbrännaberget fortsätter att sysselsätta ett 20-tal brandmän från olika insatsstyrkor i Örnsköldsviks kommun. Den branta terrängen, hettan på omkring 30 grader och det stora området gör att det är tuffa förutsättningar att få branden under kontroll.

Branden spred sig under måndagen till ett område av tio hektar, men detta ringades in genom en brandgata. Men den passerades av branden under tisdagen vilket gjorde att området vattenbombades intensivt av fyra helikoptrar på tisdagen och kvällen.

– Under natten så har vi grävt en brandgata runt hela det nya området och blött på ordentligt med vatten. Helikoptrarna har jobbat till klockan fyra på natten. Just nu så är det relativt lugnt, men vi vet att det kommer blåsa upp mer under dagen, säger räddningstjänstens insatsledare Viktor Lundin.

Räddningstjänsten kommer att få ytterligare stöd av brandhelikoptrar under åtminstone onsdagen.

– Vi är drygt 20 man på plats och kommer hålla den bemanningen veckan ut. Och vi planerar för att vara på plats veckan ut.

Hur ser förutsättningarna ut på platsen?

– Det är väldigt brant terräng, så det är svårframkomlighet. I och med att det är en sluttning där blir det problem så fort de sydliga vindarna tar sig uppåt.

Enligt prognosen kommer det regn i början på nästa vecka, om det blir så är det en efterlängtad nederbörd.

– Vi får väl se när det kommer, och hur mycket.

Branden på Högbrännaberget:

Räddningstjänsten har kraftsamlat ordentligt och samlat omkring 20-25 brandmän på platsen för att få bukt med elden. Det svalare och fuktigare vädret på onsdagsmorgonen hoppas också kunna ge brandmännen en fördel i kampen mot lågorna. Målet nu är att hindra elden från att sprida sig ytterligare åt sidorna.

Räddningstjänstens planering för släckningsarbetet på Högbrännaberget sträcker sig ända fram till och med söndag kväll.

– Vi planerar för det i alla fall, sedan får vi se om vi kan lämna tillbaka tidigare, säger Viktor Lundin.