FV-tränaren om hur han vill lyfta fotbollen – hur han skulle bemöta en homosexuell spelare och vad meningen med livet är

Vem är bästa herrspelaren i Örnsköldsvik och varför?

– Han blev nyligen tränare for Friska Viljor. Skämt åsido. Det är någon i Friska Viljors trupp men beroende på motståndet så turas de om.

Du är chef för Örnsköldsviks kommun. Vilka åtgärder skulle du göra för att lyfta fotbollen?

– Jag tycker Friska Viljor gör ett kanonjobb med satsningen på att utveckla spelare som bor här. Hade jag varit chef för Örnsköldsviks kommun skulle jag satsa på fler konstgräsplaner och en fullstor inomhusfotbollshall för att möjliggöra elitsatsning. Att ha fler sporter i högre divisioner skulle kunna göra det mer attraktivt för att få fler att flytta hit.

Om du får chansen att träna ett lag i fotbollsvärlden, vilket lag blir det och varför?

– Jag älskar fotboll och har några favoritligor och lag som jag skulle vilja träna. Förutom Friska Viljor så skulle jag bland annat vilja träna Ajax i Holland, Barcelona i Spanien, Bayern München i Tyskland. Och det skulle vara kul att träna FC Dallas och Inter Miami i MLS.

En spelare i ditt lag säger till dig att han är homosexuell. Hur reagerar du?

– Jag vill att mina spelare ska kunna komma och prata och rådfråga mig om allt. Det vi fokuserar på i utgångsläget är fotboll. Men det är viktigt för mig att finnas där som en stöttande medmänniska.

Friska Viljor har två stora matcher på kort tid. Seriefinal i division 2 och tre dagar senare väntar ett allsvenskt lag i Svenska Cupen. Tre av dina nyckelspelare har haft skadekänningar. Hur gör du?

– Vi ta en match i taget. Jag förbereder mina spelare så att alla känner till grunderna i våra spelmoment. Det är en del av fotbollen att kunna hantera sådana situationer.

Du får chansen att använda två spelare från andra lag i Örnsköldsvik. Vilka blir det och vad är deras styrkor?

– En del av mitt jobb är att utveckla spelare, laget och Friska Viljor och just nu arbetar jag med ett talangfullt lag. Givetvis håller jag utkik på spelare. Men fokusen för mig är att skapa en utvecklande tävlingsmiljö och på de kommande matcherna.

Du är uppväxt i USA. Finns det saker i samhället i USA som du velat sett mer av i Sverige?

– Några fördelar som finns i samhället i USA är: Sport är en mötesplats (mycket publik och härlig stämning på matcherna) exempelvis på mitt universitets fotbollslags matcher var publiksiffran cirka 8000 och på mitt universitets amerikansk fotbollslag var det 90 000 inne i arenan och så ser det ut på de flesta sporter. Dessutom finns det mycket sportaktiviteter att utöva olika sporter som träningsform för de som har slutat eller de som aldrig har deltagit i klubbsport.

Du råkar av en slump höra att flera spelare kritiserar din ledarstil, hur agerar du?

– Det finns många olika ledarstilar och en stil passar sällan alla spelare. Jag hoppas att om en spelare skulle vara missnöjd att de känner att de kan prata med mig och ställa frågor. Jag har en tydlig vision för övningar, spelsystem och så vidare. Så jag bemöter gärna deras kritik med hur jag tänker. Fotboll utvecklas ständigt så det gäller att vara öppen och följa med i förändringen samtidigt behålla eller skapa sin egen vision.

Vad är meningen med livet?

– YOLO (You only live once)! Jag tycker att alla har ett syfte och en mening med livet. Jag försöker leva här och nu och uppskatta det jag har. Jag strävar efter att ha en positiv inverkan på min omgivning. Kärleken är nyckeln.

Är det någon regel inom fotbollen som du skulle vilja att man plockar bort och varför?

– Det finns för och nackdelar med alla regler. Det som jag ser som gör det klurigt med regelverket är att vissa regler lämnar för stora utrymmen för olika tolkningar. Det är som det är.

Välj vilken spelare som helst i världen, vem skulle du plocka in i Friska Viljor?

– Vi i Friska Viljor vill skapa en utvecklande miljö och vi vill uppåt i seriesystemet. Vi vill hela tiden träna som ett division 1-lag eller högre. Jag tycker det är en hel organisation som går upp. Så ett härligt utgångsläge skulle vara att värva en fystränare, sjukgymnast, en kock, idrottspsykolog och en hel del teknologi. Då skulle vi skapa en ännu proffsigare miljö som skulle förbättra alla våra spelare till att bli ett ännu bättre lag.