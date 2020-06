FV:s förra målmaskin visade vägen i ettan – skickar en passning inför DM-finalen: "Ett skitmål..."

Friska Viljor blev av med flera tongivande spelare efter den gångna säsongen i division 2. Två av dem, lagkaptenen Niclas Håkansson och målkungen Herman Johansson, gjorde samma vägval i karriären och anslöt till Sandviken i ettan.

Nu är säsongen äntligen igång – och båda två har gjort avtryck direkt.

Håkansson, vanligtvis mittback, höll sig långt framme efter en fast situation hemma mot Karlstad härom veckan. Till slut hamnade bollen vid hans fötter och han skruvade snyggt in bollen vid stolpen.

Se Niclas Håkanssons mål i spelaren:

Helgen därpå var det Herman Johanssons tur att visa vägen för Sandviken. I bortamatchen mot Berga kom han högst efter en frispark och nickade bollen i en båge över målvakten.

– Nickes mål var snyggare än mitt kan man säga. Det var konstigt att han fick skruva in den i bortre och jag fick göra en nick. Det brukar ju vara tvärtom, säger Johansson och skrattar.

Se Herman Johanssons mål i spelaren:

Båda målen innebar 1–0 i matcherna och båda gångerna vann Sandviken i slutänden.

– Det var skönt att göra målet, mest för bussresan hem kanske. Det var en lång resa ner till Kalmar så att vi kunde vinna den matchen var jäkligt viktigt, säger Johansson.

Hur viktigt var det för egen del att få sätta en bock för första målet?

– Det är inte så att jag har gått runt och tänkt på att jag inte har gjort mål, men det är klart att det är alltid är skönt att sätta den. Nu är det gjort och nu är det bara att fortsätta.

Herman Johansson, som sköt 21 mål för FV i norrtvåan i fjol, har annars fått en lite sönderryckt start på säsongen. Några dagar innan seriepremiären fick han känningar i ena låret – och han är fortfarande inte hundra procent återställd.

– Det blev värre under premiären så jag klev av i halvtid då. Efter det stod jag över matchen mot Brommapojkarna och var på bänken och fick hoppa in mot Karlstad. Jag hoppade in senast också. Jag känner av det fortfarande, men det är inte så farligt. Jag kan spela utan att tänka så mycket på det.

Skulle du kunna göra 90 minuter i dag?

– Det är svårt att säga, men jag är redo att testa i alla fall. Jag har kunnat träna för fullt de senaste träningarna och då borde man väl klara 90 minuter också.

Han ledde vägen för Sandviken senast och fick beröm av tränaren Pelle Olsson efter insatsen.

– Han är snabb och river hål i motståndarförsvaren – och han gör ju det direkt efter avspark i andra halvlek, säger Olsson till Gefle Dagblad.

– Han kan spela kant och forward också och ger oss många alternativ.

Herman Johansson säger att han har kommit bra in i Sandviken, både socialt och i laget. Han bor i Gävle och pendlar till och från träningar och matcher.

– Det är ganska skönt att ha en egen stund i bilen innan man kommer till arenan, säger han och fortsätter:

– Vi har kommit in i staden bra och allting känns bra. Det har varit en väldig speciell start i ett nytt lag, med hur serien blev och allting sådant. Men jag tycker att det har känts bra ändå. Det är väldigt bra träningar och sköna grabbar i laget.

Det lag han tillhörde förra säsongen, Friska Viljor, har han givetvis bra koll på och han har bilden klar för sig inför onsdagens DM-final mellan Gottne och FV.

– Det är svårspelat på Haraldsängen så det blir nog en tajt match som vanligt. Det blir väl kryss som det brukar bli där borta, så jag säger att det håller i sig till förlängningen och sedan hoppas jag att gulsvarta knycker det med ett skitmål på slutet (skratt).

Vem gör skitmålet?

– Det blir Linus Nordin som springer sig fri och drar in 1–0, säger Herman Johansson.