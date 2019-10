Fullsatt när PRO Ö-vik bjöd in till fest på Statt

När gästerna lämnat sina kläder i garderoben bjöds det på ett glas cider och godis. Uppe i restaurangen var det vita dukar på borden, kandelabrar med tända ljus och trevlig personal.

PRO Ö-viks ordförande Lage Dahlquist hälsade alla välkommen och hade en liten resumé om 60- och 70-talet. Lars Dahlqvist, studieorganisatör, berättade att både han och Lage på 60-talet hade arbetat som smörgåsnissar på Statt.

Det blev snabbt en härlig stämning när alla hade intagit sina platser och man kunde höra fraser som: hej, är du också här, vad roligt att se dig, kommer du ihåg när vi var här och dansade flera gånger i veckan. Ja det kändes nästan som det var i går.

Efter en mycket god middag med dryck väntade många på att dansen skulle börja. Det var "Bromsbandet" med Patrik Forslund, Lasse Sjöman och Karin Tängdén som stod på scenen och vi fick dansa till många låtar från förr, som till exempel Just a gigolo, Ten guitars, Walk in the room med mera. Ett mycket bra dansband som höll i gång oss hela kvällen och Lasse Sjöman berättade en och annan rolig historia mellan danserna.

Stämningen höll i sig och vid 22.30-tiden verkade de flesta nöjda med denna trevliga kväll och traskade hemåt.

Ett stort tack från PRO Ö-vik till alla som kom och till Statt med personal för en väl genomförd minneskväll.

Benka Forsberg

Näraskribent