Fullsatt när PRO Bjästa bjöd på musikcafé

Nu senast, torsdag den 28 november, var det dags för Musikcafé nr. 2 denna säsong.

Fullt hus, som vanligt. Drygt 200 personer hade bänkat sig i Entréhallen, Bjästa.

Supertrion Sara Karlsson, Patrik Forslund, och Ronny Sahlén bjöd upp till en fantastisk musikeftermiddag tillsammans med PRO Bjästas egen kör, New Old Singers.

PRO Bjästas driftige ordförande, Christer Nyberg, inledde med att hälsa alla hjärtligt välkomna till en stund i musikens tecken.

Välkände musikern Patrik Forslund inledde med ”Lets it snow” och ”Ovan där” varvat med slagfärdiga historier. Han fortsatte med ”Halleluja” och en äkta ”Totta”-hit, ”En clown i mina kläder”. Patrik kallade sedan in ”gubben” och kompisen Ronny Sahlén på scenen.

Elvis-tolkaren Ronny tackade för förtroendet genom att bjuda på några välkända Elvis-låtar.

Han sjöng även ett par låtar från Henrik Åbergs julskiva.

Så var det dags för ”Ö-viks svar på Celine Dion”, Sara Karlsson, att ta plats vid pianot. Hon inledde med ”Har du kvar din barnatro”, önskad av PRO Bjästas egen ”festfixare” Janne Persson.

Sara fortsatte med ”Älska mig” (även detta Jannes val..). Inte nog med detta. Sara kallade in PRO Bjästas egen kör, New Old Singers, som ett viktigt komplement till underhållningen. Under Saras ledning framförde kören ”O Happy Day”, och ”Amazing Grace” tillsammans med Patrik Forslund, och Ronny Sahlén. Publiken var med på noterna. Alla ställde sig upp och applåderade av förtjusning.

Paus blev det. Med jättegott fika sponsrat av Ica Kvantum i Örnsköldsvik. Efter fikapausen fortsatte den härliga musikunderhållningen. Sara Karlsson bjöd på ”Jag tror på människan”. En låt som innehöll allt. Saras ljuvliga stämma ekade genom hela Entrébyggnaden.

Patrik Forslund, och Sara Karlsson serverade därefter ”Är du alltid inom mig” (”Totta” Näslund/Josefine Nilsson). Patrik letade sig även in i tv-programmet ”Så mycket bättre” och hittade där Olle Ljungströms låt ”Jag och min far”. En fantastiskt fin tolkning av Patrik.

Ronny Sahlén gled på nytt in på scenen, och drog av Christer Sjögren-låten ”Här och nu” samt Elvis-låten ”Paradise”... Självklart blev det även ”Jag trodde änglarna fanns”. Ronnys härligt mörka röst gav dimension till den välkända låten.

Sara Karlsson avslutade musikeftermiddagen med ”Gabriellas sång”.

Christer Nyberg tackade till sist kökspersonalen för det goda fikat, samt ICA Kvantum för sponsringen.

Anders Nordin

Näraskribent