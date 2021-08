Full swing med Kenneth Nordwalls i Domsjö kyrka

Bandet består av Maria Bervelius sång, Anders Bergquist piano, Pebbe Vigren kontrabas och kapellmästaren Kenneth Nordwall som tar hand om trummorna. Bandet backar upp solisten Maria Bervelius på bästa tänkbara sätt, genom val av låtar där Anders Bergquists väl genomtänkta arrangemang lägger grunden.

Lägg därtill naturbegåvningen Niclas ”Pebbe” Vigren med basfiolen och kapellmästaren som lyfter fram alla andra och allra mest Maria Bervelius. Med andra ord ett perfekt lagarbete låg bakom succén, där alla vet sin plats.

Maria Bervelius är naturbarnet som på ett naturligt sätt bygger upp kontakten med publiken genom att varva lite vemodiga sånger som Monica Zetterlunds ”Jag vet en dejlig rosa” med snabba låtar som Fats Wallers ”I’m Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter”.

Inom jazzen kan man göra ”All of me” och ”Summertime” på många olika sätt. Det blev en helt underbar tolkning av George Gershwins lite vemodiga aria ”Summertime” och så kom kvällens höjdpunkt ”All of me” som mest förknippas med den gamla tidens jazzmormor Ella Fitzgerald.

Sin vana trogen så avslutade bandet med klassikern ”Route 66”. Det förväntar sig publiken efter så många år med Kenneth Nordwalls Swingband.

Nu var det inte bara swing i kyrkan utan även Guds ord, med en betraktelse av prästen Anders Strömdén och två psalmer spelade av Thomas Sondell. Så fint allt vävdes samman och det syntes både på prästens och kantorns kroppsspråk att de tyckte kvällen blev lyckad.

För att få till en lyckad kväll så behövs det en kyrkvaktmästare, som ser till att allt är i sin ordning. I Domsjö blev det Jörgen Persson inlånad från Gullängets kyrka. Han kunde även nöjt räkna in en publik på 35 personer. Kyrkan är inne i en knepig fas nu. Man vill ha publik, men utifrån pandemin inte för mycket folk, så det gäller att både gasa och bromsa i marknadsföringen. I alla fall, söndag den 22 augusti klockan 20:00 blir det för många en ny bekantskap i Domsjö kyrka med duon Sara Öhlén & Pelle Nordlander från Nordingrå på plats.

Kjell Larsson

Näraskribent