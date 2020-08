Full fart på Mittsverigebanan – utan publik: "Enda stället där det inte finns fartkameror"

Under lördagen anordnades det Track day på Mittsverigebanan. Mittsveriges sportvagnsklubb, MSSK, anordnade eventet med ett slutet sällskap utan publik.

Per-Erik Axehult ansvarar för säkerheten på banan.

– En del är vanliga gatbilar som är här för att köra för att det är kul. Många vill komma hit med sin sommarhobbybil och köra av sig lite, säger Per-Erik Axehult.

Sedan myndigheterna inte tillät en större folksamling än 50 personer så har många event med publik på Mittsverigebanan ställts in. Något som gör det svårare att betala hyresintäkterna för eventskaparna.

– Alla eventen bygger på att det är publik som kan betala hyresintäkterna. När det inte är publik så kan ingen driva event, säger Mattias Norlén, ansvarig för säkerhetsbilen.

Detta har lett till att MSSK, som inte är publikberoende, har fått en skjuts tack vare coronaviruset. De som tidigare brukade köra på det publikberoende "Buset" på onsdagar har börjat köra på torsdagar på MSSK istället.

Men coronaviruset har också inneburit stora nackdelar för Mittsverigebanan:

– Om inte pandemin hade kommit hade det varit banans absolut häftigaste säsong hittills. Vi skulle ha haft fem riktigt fina och stora tävlingar under våren. Nu har det blivit inställt. Vi har haft aktivitet under de former som myndigheter har tillåtit bara, säger säkerhetsansvarige Per-Erik Axehult.

Sker det mycket olyckor?

– Motorsporten i sig är väldigt säker. Men det är klart att det blir materiella skador och bilarna blir sönderkrockade på tävling, det är inte helt ovanligt, säger Per-Erik Axehult.

Mattias Norlén ler och fyller i:

– Det här är enda stället vi kan garantera att det inte finns fartkameror iallafall. Vi får ju köra Formel 1-bilar här på banan, säger Mattias Norlén.

År 2017 tog banbolaget Norrlands motorpark AB över banan och det är bolagets åtta ägare som sköter anläggningen.

– Säkerheten var prio nummer ett när vi tog över. Nu har banan fått alla licenser och godkännanden. Nummer två var att bygga den nya teknikbyggnaden. Allt för att öka säkerheten, säger Per-Erik Axehult.

I vanliga fall har Mittsverigebanan olika temadagar i veckan. Måndagskvällar är det ungdomskväll med go kart. Tisdagar är det Norrlands roadracingsällskap på motorcykel. Onsdagar är familjefesten "Buset" och torsdagar och även under denna lördag var det MSSK, Mittsveriges sportvagnsklubb.