Frösö IF besegrade serieledarna IF Älgarna på Ängevallen: "En viktig seger"

Under lördagseftermiddagen 8 augusti mötte IF Älgarna Frösö IF på Ängevallen. Älgarna är serieledare men besegrades och resultatet blev 3-1 till Frösö.

– Det var en viktig seger. Det var pressat läge eftersom vi hade en poäng efter två matcher. Vi har haltat lite innan, säger Anton Olofsson, tränare för Frösö IF.