Frölundatränaren säker – Norlinder slår igenom i SHL: "Gillar attityden"

Redan i vintras dök uppgifter upp som kopplade ihop Mattias Norlinder med SHL-klubben Frölunda. Det dröjde ett tag efter säsongens slut innan det hela blev officiellt, men sedan förra veckan finns det nu på pränt: Kramforssonen flyttar till Göteborg.

Montreal Canadiens äger rättigheterna till Norlinder i NHL och Eyes on the prize är en blogg som följer just Canadiens. De pratade nyligen med Roger Rönnberg, Frölundas tränare, om tillskottet från Modo.

Rönnberg har jobbat med många talanger i Frölunda och en av dem är Rasmus Dahlin, numera storstjärna i Buffalo Sabres och jämnårig med Norlinder.

– En sak som de (Norlinder och Dahlin) har gemensamt är att de spelade center eller forward i ungdomshockeyn och gjorde övergången till back ganska sent. Jag gillar attityden som de båda spelar hockey med, de är väldigt tävlingsinriktade och vill vinna med laget. De gör allt de kan för att laget ska vinna, säger Rönnberg.

Mattias Norlinder har skrivit på ett tvåårskontrakt med Frölunda och Rönnberg tror att första säsongen kommer att handla en del om anpassning för den nyblivne 20-åringen.

– Det är nästan alltid så när vi jobbar med unga, talangfulla spelare. De behöver en säsong för att anpassa sig till ligan och till vårt system och strukturen i klubben. Andra säsongen kan de klättra och visa alla hur bra de är och spela med deras styrkor på ett annat sätt, säger Rönnberg till Eyes on the prize.

En sak är säker, och det är att Roger Rönnberg har stora tankar om Mattias Norlinder.

– Jag har höga förväntningar på den unga killen, att han kan ta ytterligare steg och tids nog bli en toppback för oss. Vi vet inte när, men vi vet att han kommer att slå igenom i vår liga. Vi ska jobba hårt för att utveckla honom till en toppback.