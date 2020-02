Frida Karlsson hyllar Sollefteå inför comebacken i världscupen: "Är en riktig Sollefteåpatriot"

Frida Karlsson har saknats i världscupen under en längre tid, då hon haft tävlingsförbud. På söndagen gör hon sin fjärde världscupstart för säsongen, då hon senast tävlade under de tre tävlingar som hölls under premiärhelgen i Ruka.

– I början tränade jag ingenting, sedan steppade jag upp lite grann. Men det är ju inga mängder alls om man tänker på vad jag är van vid. Därför är det inte rimligt att ha några förväntningar över huvud taget på söndag. Och jag tänker att det egentligen är onödigt att sätta press på sig själv. Du gör ju alltid ditt bästa, oavsett. Så det är bara att köra tävlingarna, göra sitt bästa och se hur det går, berättade Karlsson för Allehanda i en lång intervju under lördagen om vägen tillbaka och hur hon ser på söndagens tävling.

Karlsson är inte uttagen i landslagsgruppen, utan i den nationella, och kommer under söndagens tävling åka i Sollefteås blå färger. Hon tror inte att det kommer ta ned förväntningarna på comebacken.

– Nej absolut inte, det tror jag inte. Men det är kul att få ”reppa” orten, haha. Jag är en riktig Sollefteåpatriot så självklart ska jag åka i den, säger hon till Sportbladet.

Tävlingen på 10 km startar klockan 14.30.