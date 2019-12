Fredsaffischtävling i Junsele skola

För 5:e året i rad har det skapats i Junsele skola. Tillverkning av affischer på bildlektionerna i årskurserna 4, 5, 6 å 7 har skett under temat "En resa för Fred". Det är Lions Club Junsele som samverkar med Junsele skola under hösten och nu haft prisutdelning på skolans Nobeldag, där 2 bidrag honoreras med både pengar , diplom och blommor. Årets segrare blev Aprilia Carlsson , klass 6, som med sitt bidrag går vidare till Lions distriktsfinal för hela norra Sverige. Tvåa i tävlingen blev Amro Borqan, också han klass 6, som för övrigt är den förste pojke som under de fem åren blivit premierad.

Stig Palmén

Näraskribent