Fredrik Persson blir ny kökschef på High Coast Whisky – går vidare efter konkursen: Är taggad för uppdraget"

Det har bara gått en vecka sedan ägaren Fredrik Persson lämnade in konkursansökan för restaurangerna Brygghuset och Brygghuset by the park i Härnösand.

Men redan nu är det klart att han blir ny kökschef på destilleriet High Coast Whisky besökscenter i Kramfors.

– Det var med stor vånda jag tvingades gå i konkurs så den här utmaningen kunde inte ha kommit lägligare. Nu hoppas jag att pandemin går mot sitt slut, säger Fredrik Persson.

I slutet av april börjar Fredrik Persson sitt nya uppdrag som kökschef vid besökscentret på High Coast Whisky i Marieberg i Kramfors.

I köket kommer det arbeta fyra personer och totalt mellan åtta och tio personer vid besökscentret.

– Den här platsen ger både ett lugn och energi. Att få få börja jobba för det här välkända varumärket känns fantastiskt, säger Fredrik Persson.

Uppdraget som kökschef sträcker sig i första hand sex månader framåt, men Fredrik Persson hoppas på mer.

– Här kan du skapa en stark upplevelse under hela året. Ett julbord i de här lokalerna med norrländska råvaror kan bli kanon, säger Fredrik Persson.

Från sin tid på Brygghuset tar Fredrik Persson med sig idéer på menyer och erfarenheten som egenföretagare.

– Innan jag kliver på det nya jobbet kan jag få tid att andas och umgås med familjen. Jag hoppas nu på att pandemin går mot sitt slut så vi får många som kommer till High Coast besökscenter, avslutar Fredrik Persson.