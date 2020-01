Fredric Wedin summerar nöjesåret och blickar mot 2020:"Ö-viksborna ska ha en eloge för att dom tagit del av utbudet"

Året 2019 kunde Ö-viksborna ta del av ett digert nöjesutbud. Entreprenören Fredric Wedin, är en av de lokala arrangörer som under året drog hit många stora akter, både till Fjällräven Center och inte minst till Skule Naturscen.

– Det blev en fantastiskt sommar på Naturscenen och framförallt var ju konserten med Laleh mitt i prick. Jag tycker att ö-viksborna ska ha en eloge för att dom tagit del av utbudet, säger han över telefon dagen innan nyårsafton.

Förutom Laleh nämner Wedin föreställningen "Avig Maria – No more fucks to give med Mia Skäringer" på Fjällräven center i oktober som en av årets höjdpunkter.

– Båda verkligen överlevererade, menar han.

Arbetet med att locka attraktiva akter till Höga kusten fortsätter för Vedins del, först ut 2020 blir Danny Saucedo som kommer till Ö-vik med sin show "The Run(a)way show" den 7 februari.

– Vi håller just nu på att jobba fram sommarprogrammet men kan inte avslöja något riktigt än, fortsätter Wedin.

Förutom att se till att boka artister som drar publik handlar det även om att fortsätta utveckla besöksnäringen i stort.

– Det vi vill är att förbättra servicen kring exempelvis Naturscenen. Det kan handla om att ordna bättre med bussturer så att folk på ett smidigt sätt kan ta sig dit. Vi ska även bygga en småbåtshamn så att folk kan ta båten till konserten, berättar han.

Att det finns ett rikt kultur- och nöjesutbud att ta del av, i takt med att det satsas allt mer på turismen i Höga Kusten, är viktigt menar Wedin. Både för dem som bor här, turister och de som besöker.

– Jag hoppas att vi kan bli en motor som drar hit folk till vårt område och att de sedan stannar längre när de ser vad mer som finns att göra. Lite som Dalhalla har blivit för den regionen – det spiller över på andra verksamheter. I slutändan leder det kanske till att någon väljer att flytta hit.

Vad önskar du dig av 2020?

– Det jag önskar mig är att det ska gå bra, för alla som satsar i vår region. Det är så många som kämpar på och kanske inte riktigt får nog med credd för det.