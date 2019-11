Frågetecken för forwarden – och här är detaljen som Timrå IK trycker på inför toppmötet: "Just där kan vi vara sårbara"

Matchen

Timrå IK–BIK Karlskoga, Hockeyallsvenskan.

NHK Arena, söndag 24 november, 15.00.

Läget i laget

Oliwer Fjellström är långtidsskadad och Sebastian Hartmann tränade inte under lördagen och är därför ett litet frågetecken inför matchen. I övrigt är alla spelare tillgängliga.

– Jag har haft lite ont i foten, jag har inte fått något skott där eller så, utan det har bara kommit. Men det ska inte vara någon fara, säger Hartmann själv.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

– Vi gör två bra perioder mot Mora. Vi utnyttjar kanske inte alla målchanser, men spelet tar steg framåt hela tiden och vi hittade ett sätt att vinna. Karlskoga är ett bra lag och ligger ju där uppe, så det kommer bli en tuff och rolig match att spela. Det är ett lag som vänder spelet väldigt snabbt och spelar med hög fart. Det är ett homogent bra lag, säger Andersson.

BIK Karlskoga har vunnit stort i sina två senaste, hur tänker du kring det?

– Vi får inte tappa pucken på fel ställen och ge dem spelvändningar. Spelet utan puck har vi också pratat en del om den senaste tiden. Vi har inte varit så noggranna som vi vill vara. Där måste vi komma upp i nivå i morgon, för just där kan vi vara sårbara.

Notera att ...

... Karlskoga har vunnit sina senaste två matcher stort och producerat 13 mål framåt.

... Jonathan Dahlén gick om Albin Lundin i poängligan efter mötet med Mora och är nu Timrås främste poänggörare med sina 31 poäng (Lundin ligger en poäng bakom sin klubbkompis). I BIK är det Tor Immo som leder poängligan med 26 poäng.

... Timrå IK ligger på fjärde plats i tabellen och BIK Karlskoga på en andraplats, två poäng bakom ledande IF Björklöven.

... Timrå gör, enligt tränaren Fredrik Andersson, högst troligen förändringar i laget inför mötet med BIK och öppnade bland annat redan direkt efter fredagens match mot Mora för att sätta ihop Dahlén, Lööke och Lundin igen.

Så följer du matchen

På tv via C More, eller via liverapporteringen på ST.nu.