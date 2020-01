Fräcka kuppen mot Bolist i Långsele – tjuvarna körde bilen rakt in genom entrédörrarna

Bolist butik i Långsele utsattes för en smash and grabb-kupp under natten mot onsdagen.

Vid 04.00-tiden backade en personbil rakt igenom entrédörrarna och efter att de krossat ytterligare en ruta i entréhallen tog man sig in i bygghandelsbutiken och stal elhandmaskiner.

Värdet på stöldgodset uppskattas till minst 37 000 kronor.