Fräck kupp på Norbergs marin & maskin – motorsågar för 60 000 kronor stulna: "Det är bedrövligt"

Det var under natten mot lördag som "smash and grab" kuppen skedde mot Norbergs marin & maskin på Kronholmen i Härnösand. Efter att ha krossat en av rutorna vid entrén rusade tjuvarna in och rev blixtsnabbt åt sig åtta motorsågar ur en hylla och försvann.

Trots att larmet gick hann tjuvarna försvinna i sin bil med stöldgodset.

– Jag kom till butiken innan vi öppnade för att ta hand om allt krossat glas som låg utspridd på golvet. Tjuvarna verkade veta vad de ville ha så man blir ju misstänksam om det kan vara ett beställningsjobb, säger butikschefen Anna Karin Wessman.

Enligt anmälan larmades polisen till butikslokalen vid 06-tiden på lördagen. En brottsplatsundersökning genomfördes och polisen har säkrat vissa spår. Enligt ägaren Christer Norberg ska polisen även ha funnit motorsågarnas prisskyltar slängde efter vägen på baksidan av Nässjön.

Norbergs marin & maskin har funnits i butikslokalen på Kronholmen i knappt ett år och har hittills varit förskonade från inbrott – tills nu.

– Det har varit flera inbrott av den här typen i Härnösand den senaste tiden så vi är intresserade av tips från allmänheten. Om de gjort iakttagelser om bilar som befunnit sig i området den aktuella tiden så hör av er till polisen, säger Peter Vennerbring, jourförundersökningsledare.

Under natten mot lördag skedde även ett inbrott i Ungdomens hus Kåken i Härnösand.