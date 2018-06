Domsjö IF värvar försvarare från Manchester City "Vi har saknat en mittbacksgeneral"

Domsjö IF värvar Ellie Bohannan från Manchester Citys utvecklingslag. Detta efter att det står klart att mittbacken Megan Bennett lämnar klubben och återvänder till USA.

– Bra med lite ny energi in i truppen till hösten. Vi hoppas att Ellie ska kunna fylla tomrummet efter Megan, säger Anders Nelson damansvarig i Domsjö IF.