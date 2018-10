Snackisarna efter Giffarnas seger på Gamla Ullevi; Linus på linjen, ickeboxaren Eskelinen och ¿Por qué Gotemburgo?

Linus på linjen

Han var överallt, han löpte framåt, han kämpade bakåt. Och han gjorde målen. Linus Hallenius var helt överlägsen under den första halvleken. Han störtade fram och stötte in 1–0 efter fem minuter. Och strax därefter var han på linjen. Eller åtminstone nära IFK Göteborgs mållinje. En hörna, en nick och en retur. Linus vräkte in 2–0. Och hade bud på mer. Vem som jublade mest efter slutsignalen? Il Capitano.

¿Por qué Gotemburgo?

Det är spanska, det betyder "Varför Göteborg?". Jag ställer frågan och efter en sån här kväll måste både David Batanero och inte minst Ferran Sibila ställa sig frågan. IFK Göteborg var sugna på Batanero redan i somras och inför nästa säsong har den klassiska klubben flaggat för sitt Sibila-intresse. Men varför i hela Sverige skulle de flytta dit – till en stad där det spöregnar i sidled? Det enda som klingade spanskt på Ullevi den här fredagskvällen var GIF Sundsvalls Villarreal-gula matchställ.

Varför blev inte Eskelinen boxare? Därför!

William Eskelinen har svarat för en finfin säsong i GIF-målet. Han har hållit massor av nollor och generellt sett gjort det mesta bra. Men på Gamla Ullevi visade han varför han valde fotboll och inte boxning. Eskelinen svingade vilt i luften vid ett par tillfällen. Han såg precis ut som Ingemar Johansson – fast tvärt om. Ingo som spöade Eddie Machen på Ullevi inför 53 614 åskådare i september 1958. Efter paus bytte Eskelinen strategi – han körde dubbla nävar framåt, precis som en annan stålman; Stålmannen. Eskelinen hade fullt upp i boxen – och var bara en stenhård straff från att hålla nollan.

Björkanders dubbelfel

Han har varit en förgrundsfigur i försvaret. Han har gjort massor av riktigt bra matcher, han är allt som oftast felfri. Men i andra halvlek gjorde Eric Björkander som många tennisamatörer ofta gör; ett dubbelfel. Först drällde han med bollen på mittplan, sedan tvingades han agera fribrottare mot Giorgi Kharaishvili. Gult kort för Björkander när han rev ned georgiern i partär. Men bortsett från den fadäsen var Björkander precis som vanligt; bra.

Borta bra är borta bäst

GIF är aldrig borta borta. Den här säsongen har Giffarna vunnit sex matcher och tagit sammanlagt 21 poäng under sina utflykter. Det. Är. Imponerande.