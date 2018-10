Passningsgeniet som sköt Giffarna till seger: "Jag vill gärna avsluta"

GIF Sundsvall är redan klara för fortsatt allsvenskt spel.

Det hindrade inte laget att trumma på för tre nya poäng.

Vägvisare den här gången? David Batanero. Men den spanske stjärnan hade god hjälp.

– I need help, I need help. Ferran? One question is good, but two or more is impossible, säger mittfältssjärnan och ropar på sin landsman Sibila som än en gång får agera tolk.

Men det var inte bara vid sidan av planen Batanero hade assistans. På konstgräset mot Kalmar svarade laget GIF för 93 mer eller mindre helt stabila minuter.

– Vi hade svårt med deras press under de första minuterna, men vi fick ordning på det. Sedan började vi vinna bollar och då gick det mycket bättre.

Efter en halvtimme fick han bollen av David Myrestam.

Ett skott senare stod det 1–0 till Giffarna.

– Jag är en mittfältare och jag vill komma framåt i banan. Och när jag får lägen vill jag gärna skjuta, säger Batanero som om det vore den enklaste saken i världen.

Nu väntar ett två veckor långt landslagsuppehåll. En paus från matchandet som passar Batanero bra.

– Jag har fortfarande lite ont efter alla smällar mot Malmö och i dag fick jag några till. Nu blir det bra med lite vila.

Vill ni ha ett uppehåll, eller hade ni gärna fortsatt spela direkt?

– Vi vill spela, det är därför vi håller på. Nu blir det ett uppehåll när vi är i ett bra läge, nu har vi vunnit, vi har tagit många poäng den här säsongen, säger den assisterande tränaren Ferran Sibila.

Är du nöjd med matchen?

– Ja, vi hade lite problem från början. Och lite i andra halvlek, men efter de första fem minuterna i hade de ingenting, vi hade bollen hela tiden.

Kalmars tränare Henrik Rydström var ödmjukt imponerad av motståndet.

– Vi gör egentligen ingenting. Vi börjar andra halvlek okej. Men sedan hamnar vi i problem igen. Jag är jätteimponerad av Sundsvall och det ni gör här. Uppenbarligen har jag misslyckats att förmedla det vi gör på träning till match, säger han självkritiskt.

Joel Cedergren var, av naturliga skäl, mer nöjd.

– Vi kontrollerar matchen i stora delar. Vi får få avslut på oss och har bra kontroll, sedan skapar vi inte så många farliga chanser om jag ska vara kritisk. Men jag är jättenöjd med segern. Vi har några träningar nu, sedan är vl lediga i fyra dagar.

Matchen

GIF Sundsvall–Kalmar FF 2–0 (1–0)

Mål: 1–0 (31) David Batanero (David Myrestam), 2–0 (78) David Haro (Jonathan Tamimi).

Domare: Martin Strömbergsson.

Publik: 4 234.