Ny seger i Göteborg – här är betygen på GIF-spelarna och chefen var bäst på planen

Matchen

IFK Göteborg–GIF Sundsvall 1–2 (0–2)

Målen: Mål: 0–1 (5) Linus Hallenius, 0–2 (17) Linus Hallenius. 1–2 (89) Giorgi Kharaishvili, straff.

Domare: Glenn Nyberg.

Publik: 6 172.

Statistiken

Avslut: 2–5.

Hörnor: 6–3.

Varningar: 2–4.

Betygen

William Eskelinen 4

Carlos Moros Gracia 4

Eric Björkander 4

Pol Moreno 4

Jonathan Tamimi 3

David Batanero 3

Juanjo Ciércoles 3

David Myrestam (ut, 84) 3

Maic Sema 3

Linus Hallenius (ut, 82) 5

David Haro (it, 89) 4

Övriga: Jonathan Morsay (in, 82), Dennis Olsson (in, 84) och Oliver Berg (in, 89) spelade för lite för att betygssättas. Lloyd Saxton (mv), Kim Skoglund, Christian Rubio och Erik Granat spelade inte alls.

Betygsskalan: 1=dålig, 2=underkänd, 3=godkänd, 4=bra, 5=mycket bra, 6=utmärkt.

Bäst på planen

Linus Hallenius, GIF Sundsvall. Varför? Linus. Är. Chef.

Notera att ...

... det "bara" fanns en Glenn på planen i "Glenn-staden" Göteborg. Domare Glenn Nyberg.

... det återstår tre allsvenska matcher för Giffarna den här hösten; Hammarby, AIK och säsongsavslutningen hemma mot Dalkurd.

... IFK Göteborgs lagkapten David Boo Wiklander sammanfattade den första halvleken med två ord; "bedrövligt dåligt".

... GIF får klara sig utan Pol Moreno på onsdag. Spanjoren är avstängd efter säsongens tredje varning.

Nästa match

Onsdag 31 oktober (19.00): GIF Sundsvall–Hammarby.