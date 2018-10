Kalmar utan chans mot ett starkt GIF Sundsvall – betygen på spelarna och på doldisen som var allra bäst

Matchen

GIF Sundsvall–Kalmar FF 2–0 (1–0)

Mål: 1–0 (31) David Batanero (David Myrestam), 2–0 (78) David Haro (Jonathan Tamimi).Domare: Martin Strömbergsson.

Publik: 4 234.

Statistiken

Avslut: 5–0.

Hörnor: 6–2.

Gula kort: 1–2.

Betygen

William Eskelinen 3

Carlos Moros Gracia 4

Eric Björkander 5

Pol Moreno 3

Jonathan Tamimi 4

David Batanero 4

Juanjo Ciércoles 4

David Myrestam 4

Maic Sema 4

Peter Wilson (ut, 81) 3

Oliver Berg (ut, 67) 3

Bänken: David Haro (in, 67), Jonathan Morsay (in, 81) och Kim Skoglund (in, 89) spelade för lite för att betygssättas. Lloyd Saxton (mv), Dennis Olsson, Erik Granat och Christian Rubio spelade inte alls.

Betygsskalan: 1=dålig, 2=underkänd, 3=godkänd, 4=bra, 5=mycket bra, 6=utmärkt.

Bäst på planen

Eric Björkander, GIF Sundsvall. Med offensiv flärd på det centrala mittfältet och flyfotade ytterbackar stod ändå mittbacken i mitten i centrum. I en match där Kalmar FF faktiskt inte skapade någonting berodde det till stor del på Eric Björkanders storspel. När medspelarna drällde och gästerna fick chansen att ställa om var Björkander rejäl och resolut. En felfri insats från profilen som är lite av en doldis.

Notera att ...

... ett landslagsuppehåll väntar eftersom Sverige möter Ryssland på bortaplan i Nations League. Lördag 20 oktober startar Allsvenskan upp igen med Malmö FF–Hammarby. GIF åker till Borås och möter Elfsborg på söndagskvällen.

... Elfsborg kommer att sakna tre spelare som är avstängda mot Giffarna; Simon Olsson, Per Frick och Edu Obasi.

Nästa match

Söndag 21 oktober (17.30): Elfsborg–GIF Sundsvall.